"Regalo para los seguidores de La Oreja de Van Gogh para empezar el 2026": fans aplauden primera canción de la banda tras regreso de Amaia Montero

La agrupación española la Oreja de Van Gogh lanzó el miércoles 31 de diciembre, en horas de la noche cuando 2025 se terminaba, una nueva canción que, además, se convierte en el primer tema lanzado tras el anuncio del regreso de la artista Amaia Montero.

El tema ‘Todos estamos bailando la misma canción’ ha tenido un recibimiento positivo entre los seguidores de la banda.

“Que regalo para los seguidores de la Oreja de Van Gogh para empezar el 2026”, escribió uno de los fanáticos como comentario al video del tema que fue publicado en la popular plataforma YouTube.

Otro seguidor más al escuchar el tema dijo que “es como regresar al colegio y decir que el tiempo no avanzó”. “Llevo esperando este momento 18 años. Ayer se me salieron las lágrimas de la emoción”, apuntó otro fanático.

La nueva canción fue estrenada en el especial de la popular cadena RTVE antes de las típicas campanadas de fin de año.

Amaia Montero estuvo con La Oreja de Van Gogh desde sus inicios en 1996 e hizo parte de su época más exitosa con los álbumes ‘El viaje de Copperpot’ (2000) y ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’ (2003).

Sin embargo, en 2007, Amaia tomó la decisión de dejar el grupo para emprender su carrera en solitario, por lo que el grupo llamó a una exconcursante del reality Factor X llamada Leire Martínez, quien aceptó formar parte de la banda y estuvo con ellos hasta el 2024.

Leire de esa manera se convirtió en la imagen del grupo durante casi dos décadas y en una figura aclamada por los fanáticos del grupo.