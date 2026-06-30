La historia de vida de Merce Villegas, marcada por la fe, la espiritualidad y la transformación

En una nueva entrega del programa On The Road, con Mauro Giraldo en un recorrido por las calles de Nueva York, la colombiana Merce Villegas nos contó su historia de vida, cómo Dios tocó su corazón en uno de los momentos más difíciles y de cómo hoy en día ella se ha convertido en un instrumento para aquellos que viven una situación como la que ella tuvo que afrontar.

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Merce, oriunda de Montería, Córdoba, manifiesta ser una “servidora rendida ante Dios”, ya que él le “salvó la vida de una crisis muy grande” en medio de la cual se sentía totalmente “desconectada de mi poder interior”.

“Se nos olvida amarnos, nos convertimos en nuestros peores enemigos, en nuestros jueces más grandes, en personas que nos comparamos”, agregó.

Frente a esta situación, por medio de “herramientas espirituales y de crecimiento personal”, ella logró restaurar y encontrarle sentido a su vida. Ahora, tras superar este momento transcendental, se ha convertido en un instrumento de Dios para ayudar a otros.

En medio de ese camino, Merce Villegas resalta la importancia de “conectar con un propósito superior para dejar de vivir en el pasado y en el futuro”, lo cual nos permite avanzar y disfrutar de ahora, el presente y lo que tenemos a nuestro alrededor y sanar nuestras heridas.

Tras sanar las heridas que cargaba de su infancia y de relaciones de pareja, esta colombiana creó un ‘curso de milagros’ en el cual la espiritualidad y la fe en Dios juegan un papel muy importante en ese cambio de mentalidad y percepción.

“El milagro es precisamente cuando estamos dispuestos a que Dios no cambie lo externo, sino que nos cambie a nosotros, cambie nuestra percepción”, dijo.

En medio de ese proceso, señala la importancia de buscar la paz y relegar el “ego que tiene como único propósito hacerte sentir insuficiente, vivir en el pasado, vivir en el futuro y nunca conectar en el presente”.

Por último y como invitación, Merce nos invita a soltar “el control” y a aceptar las situaciones que se nos presenten en el camino y entender que la resignación no es "perder la guerra", sino es ganarla, porque vas a ganar lo más importante en tu vida y es paz”.