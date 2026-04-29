La nueva apariencia del cantante Adam Levine genera rumores sobre una cirugía facial

En una reciente aparición, el famoso cantante norteamericano Adam Levine, se dejó ver con una nueva apariencia que ha desatado una ola de rumores en redes sociales debido a un notable cambio en su rostro.

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Fue en la alfombra roja de un evento, donde Levine, junto a su esposa, Behati Prinsloo, se dejó fotografiar.

Habitualmente, el intérprete de temas musicales como 'Payphone', 'Locked Away', 'Girls Like You', entre otros, usa la barba corta o barba larga.

Sin embargo, esta vez, a Levine se le vio con la cara totalmente afeitada y tensada, lo que llevó a que muchos de sus seguidores se preguntaran en plataformas digitales si se hizo algún "retoque facial".

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"Es obvio que se hizo algún procedimiento estético, como un lifting facial o retoques con rellenos, creo que no gana mucho con este look", dijo una usuaria de Instagram.

"Primero Bradley Cooper, luego Jim Carry y ahora Adam Levine... No se ve natural, me niego a creer que no pueden dar con un mejor cirujano", expresó otra usuaria, también en Instagram.

"Antes que me llamen resentido o algo parecido, les digo, no hay nada mejor que envejecer con dignidad... Este hombre es muy atractivo, creo que la embarró con ese bótox ", manifestó otro navegador de Internet, también en Instagram.

Adam Levine es un cantante, compositor y músico de los Estados Unidos, reconocido mundialmente como el vocalista principal y líder de la banda pop-rock Maroon 5.

El oriundo de Los Ángeles alcanzó la fama mundial con éxitos como "This Love" y "Moves like Jagger", además de destacar como coach en el programa de televisión The Voice.