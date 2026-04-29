NTN24
Miércoles, 29 de abril de 2026
Miércoles, 29 de abril de 2026
Adam Levine

La nueva apariencia del cantante Adam Levine genera rumores sobre una cirugía facial

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Adam Levine, cantante y músico de EEUU, junto a su esposa, la modelo Behati Prinsloo - Foto: EFE
Adam Levine, cantante y músico de EEUU, junto a su esposa, la modelo Behati Prinsloo - Foto: EFE
Fue en la alfombra de un evento, donde Levine, junto a su esposa, Behati Prinsloo, se dejó fotografiar.

En una reciente aparición, el famoso cantante norteamericano Adam Levine, se dejó ver con una nueva apariencia que ha desatado una ola de rumores en redes sociales debido a un notable cambio en su rostro.

o

Fue en la alfombra roja de un evento, donde Levine, junto a su esposa, Behati Prinsloo, se dejó fotografiar.

Habitualmente, el intérprete de temas musicales como 'Payphone', 'Locked Away', 'Girls Like You', entre otros, usa la barba corta o barba larga.

Sin embargo, esta vez, a Levine se le vio con la cara totalmente afeitada y tensada, lo que llevó a que muchos de sus seguidores se preguntaran en plataformas digitales si se hizo algún "retoque facial".

o

"Es obvio que se hizo algún procedimiento estético, como un lifting facial o retoques con rellenos, creo que no gana mucho con este look", dijo una usuaria de Instagram.

"Primero Bradley Cooper, luego Jim Carry y ahora Adam Levine... No se ve natural, me niego a creer que no pueden dar con un mejor cirujano", expresó otra usuaria, también en Instagram.

"Antes que me llamen resentido o algo parecido, les digo, no hay nada mejor que envejecer con dignidad... Este hombre es muy atractivo, creo que la embarró con ese bótox ", manifestó otro navegador de Internet, también en Instagram.

o

Adam Levine es un cantante, compositor y músico de los Estados Unidos, reconocido mundialmente como el vocalista principal y líder de la banda pop-rock Maroon 5.

El oriundo de Los Ángeles alcanzó la fama mundial con éxitos como "This Love" y "Moves like Jagger", además de destacar como coach en el programa de televisión The Voice.

Temas relacionados:

Adam Levine

Cantante

Música

Rumor

Cirugía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen está jugando todas sus cartas para prevenir que la transición ocurra": abogado constitucionalista José Valderrama sobre 'barrida' de magistrados del TSJ en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Foto: @petrogustavo / AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Delcy Rodríguez/ Donald Trump - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Atentado en Colombia (AFP)
Violencia en Colombia

“Hemos visto en Colombia una ola de atentados terroristas que se han hecho bajo la complacencia de un presidente absolutamente desconectado de la realidad”: Daniel Palacios

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) | Foto: AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Foto de referencia (Canva)
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

Más de Entretenimiento

Ver más
Foto: Bogoshorts
Cine

Abren convocatorias para importante evento cinematográfico de talla internacional en Bogotá: de esto se trata

Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
El Chavo del 8

La televisión de luto: confirman muerte de querido actor de El Chavo del 8

Mark Wahlberg/ Paul Walter Hauser - Fotos EFE
Prime Video

Prime Video estrenó comedia subida de tono ambientada en el Mundial que es protagonizada por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Uranio Irán - Foto Canva
Irán - EEUU

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Álvaro Leyva | Foto: EFE
Álvaro Leyva

Fiscalía de Colombia llamó a juicio al excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato en el caso de la licitación de expedición de los pasaportes

Jugadores de la Selección de Bolivia - Foto: AFP
Selección de Bolivia

Referente a la selección de Bolivia, se despachó contra el técnico de la Verde, tras perder repechaje del Mundial

María Corina MAchado sale al balcón de la Presidencia de la Comunidad de Madrid / FOTO: Captura de pantalla
María Corina Machado

Así fue el momento en el que María Corina Machado apareció en el balcón de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

Foto de referencia: AFP
Ataque al régimen de Irán

"Estadounidenses deben salir de Irán ahora": Embajada de EE. UU. en Irán lanza fuerte advertencia a sus ciudadanos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Trump pide al régimen de Irán a liberar a ocho mujeres que podrían ser ejecutadas: "¡Por favor, no les hagan daño! ¡Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones"

Tribunal España - Foto Canva
España

Tribunal Supremo de España dictamina que un beso en la mano sin consentimiento constituye agresión sexual

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre