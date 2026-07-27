Lula da Silva ninguneó a Milei en medio de la crisis política por comentarios del presidente argentino: "¿Quién es ese tipo?"

Estalló una nueva crisis diplomática entre Brasil y Argentina por cuenta de comentarios hechos por el presidente Javier Milei, que atacó a su homólogo brasileño en plena campaña presidencial en la que el argentino apoyó al rival de Da Silva.

La Cancillería brasileña convocó el domingo al embajador de Argentina en Brasil para transmitirle "repulsa" y pedirle explicaciones por las "agresiones" del presidente argentino Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades.

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Anteriormente, Brasil había llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires por los dichos del presdidente Milei durante un acto político el sábado en Sao Paulo, en el que sin nombrarlos llamó "ladrón" y "presidiario" al izquierdista Lula y "basura calva" al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

Milei no se detuvo y acusó el domingo al "gobierno de Brasil" de haber financiado una supuesta "campaña antiargentina", de la que no aportó pruebas.

Brasilia convocó al embajador argentino Daniel Raimondi para "transmitirle la repulsa del gobierno brasileño a los improperios" de Milei, durante la oficialización del derechista Flávio Bolsonaro como candidato para enfrentar a Lula en las presidenciales de octubre.

El comunicado de Brasil dice que "no hay precedentes" de un "episodio infamante" como este, en que "un presidente extranjero en territorio nacional haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado" y otras instituciones.

La respuesta de Lula da Silva llegó en un video que se viralizó en redes sociales.

El mandatario brasileño contestó con ironía cuando le preguntaron por los cuestionamientos e insultos que el argentino:

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"¿Quién es ese tipo?", dijo, mientras los asistentes estallaron en risas.



Lula tiene una fría relación con Milei desde que asumió la Presidencia de Argentina. Aunque se cruzaron en citas multilaterales, nunca mantuvieron una reunión bilateral.