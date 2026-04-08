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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Shakira junto a sus hijos Milán y Sasha - Foto: AFP
Shakira junto a sus hijos Milán y Sasha - Foto: AFP
Shakira

"Saben que hay que buscar la felicidad en cosas simples": Shakira habla de restricciones que tienen sus hijos frente a uso de plataformas digitales

abril 8, 2026
Por: Natalya Baquero González
La artista dejó ver que apoyaría que, en Estados Unidos, se aplique la medida de restricción a las redes sociales a menores de edad, como se ha comenzado a aplicar en otras partes del mundo.

La cantante barranquillera Shakira recientemente dio a conocer la forma en la que maneja el uso de la tecnología con sus hijos Milan y Sasha, las reglas y restricciones que ha aplicado con ellos en torno a este tema.

En una reciente entrevista con la plataforma digital de Radio Televisión Española (RTVE Play), la colombiana conversó con la presentadora Henar Álvarez sobre varios aspectos de su vida, dentro de ellos la manera en que ha llevado la crianza de sus hijos en medio de la era tecnológica.

De acuerdo con la cantante, con la finalidad de que Milán y Sasha, de 13 y 11 años respectivamente, no crezcan influenciados por lo que se ve y circula en las plataformas digitales, ha establecido ciertos límites y restricciones en cuanto al uso de la tecnología y la información que allí puedan encontrar.

“Tienen el tema de la tecnología supercontrolado; no tienen teléfono, tienen un iPad bajo supervisión y únicamente los sábados por la mañana, durante una hora, no tienen demasiado acceso a internet”, dijo Shakira.

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Asimismo, manifestó que, como parte de las medidas aplicadas, el uso de plataformas como YouTube se encuentra restringido y que apoyaría que, en Estados Unidos, se aplique la medida de restricción a las redes sociales a menores de edad, como se ha comenzado a aplicar en otras partes del mundo.

"Les prohibí YouTube directamente. Espero que pronto en Estados Unidos se tomen determinaciones como la que están tomando Australia y España”, señaló.

Según Shakira, esta decisión tiene como finalidad que sus hijos no crezcan bajo una dependencia de la tecnología y lo que esta abarca.

De igual manera, dejó claro que con esta medida también busca que Milán y Sasha puedan encontrar la felicidad en las cosas sencillas que tiene la vida y no “dejarse engañar” por todo lo que se dice en medio de las redes sociales.

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“Saben que hay que buscar la felicidad en cosas simples, saben que no hay que dejarse engañar por todo lo que se dice, que la verdad no está en las redes sociales”, sentenció la barranquillera.

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