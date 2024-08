Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, reveló el motivo por el que no va a tener más hijos a pesar que le gustaría “1 o 2 más”

El jugador colombiano Radamel Falcao García ha dado mucho de qué hablar en esta nueva temporada futbolera por su decisión de venir a jugar al fútbol colombiano con Millonarios, el equipo de sus amores.

Su vinculación al equipo albiazul fue toda una revolución en el mercado de abonos, pues los hinchas de Millonarios compraron todos los abonos para ir a ver al ‘Tigre’, quien ya debutó, pero que no se le ha dado el encuentro con el gol.

Para Falcao también ha sido un reto difícil más allá de lo deportivo, pues tuvo que venirse con su familia de Europa a vivir en Colombia y esto les ha costado, así lo contó Lorelei Tarón, esposa del ‘Tigre’, quien en una entrevista habló de lo más difícil de vivir en Bogotá.

“Hay cosas en las que nos tenemos que adaptar, que son muy diferentes. Por ejemplo: la madrugada de los colombianos, es tremendo. Yo digo ‘no, no, no’. Los colegios tan temprano, digo: ‘¿por qué comienzan tan temprano los colegios?’ Pero bueno, al final te adaptas, te tienes que acostar más temprano”, confesó.

Otro punto complicado es el tráfico, "me cuesta un poco, no es que pueda coger el auto y me voy. No, todo lo tengo que organizar. Al final nos vamos adaptando, los niños están felices con sus amigos y su familia, están disfrutando mucho", comentó.

Sin embargo, aseguró que estaba muy feliz de estar en la ciudad y más por el hecho de saber que Falcao estaba cumpliendo su sueño: "Estamos súper contentos de estar aquí y ha sido un sueño hecho realidad porque todos saben que Falca es hincha desde pequeño y esto es algo que ya lo veníamos pensando hace mucho tiempo, pero también teníamos ese anhelo en el corazón de poder venir un día a Colombia".

En la misma entrevista, con Cristina Estupiñán, Lorelei habló de su maternidad y contó lo mucho que ha aprendido con sus cinco hijos, habló también de lo duro que fue haber perdido un bebé y mencionó sobre la posibilidad de volver a ser mamá.

"Yo tendría uno o dos más, amo estar embarazada, pero ya no se puede por mi salud", señaló la esposa de Falcao y agregó: "Soy muy fértil, gracias a Dios, pero ya no puedo más, tuve cinco cesáreas y ya no puedo más. El médico me dijo ‘Lore, el último fue de riesgo’, por eso Heaven es un milagro. Nació un mes y medio antes, tuvo que estar en incubadora y yo tenía la pared abdominal muy delgada".