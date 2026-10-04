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Domingo, 04 de octubre de 2026
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Shakira

Un dúo para la historia: así fue la presentación de Shakira y Dua Lipa en la octava noche de residencia en Madrid

octubre 4, 2026
Por: Saúl Montes
A la izquierda, la cantante Dua Lipa, a la derecha, la cantante colombiana, Shakira-Foto: EFE
A la izquierda, la cantante Dua Lipa, a la derecha, la cantante colombiana, Shakira-Foto: EFE
En el marco de los conciertos, la artista barranquillera descrestó con una increíble presentación junto a Dua Lipa.

Actualmente, la cantante colombiana Shakira lleva adelante una residencia de un mes en Madrid, España. La cantante barranquillera llegó a territorio europeo para presentar a sus fanáticos en el viejo continente su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

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En el marco del evento, la artista colombiana descrestó en la octava noche con una increíble presentación junto a Dua Lipa, con quien interpretó Antología ante los miles de asistentes en el Macondo Park.

“Una noche en Madrid con Shakira. Gracias por invitarme a subir al escenario contigo para cantar Antología!! Senti que tú, yo y el público éramos uno mismo. Muy agradecida por llevarme a casa un recuerdo tan bonito”, escribió Dua Lipa en su cuenta de Instagram.

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Shakira y Dua Lipa estuvieron sentadas una al lado de la otra, mientras que ambas lucían vestidos de lentejuelas: la colombiana uno de color rojo y la artista británica uno en tono negro.

Shakira tiene previsto estar en España entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, donde ofrecerá 12 conciertos.

La residencia de Shakira en Europa ha dado de qué hablar y colegas como Alejandro Sanz han reaccionado en sus redes sociales.

“Mi niña Shakira, felicidades por tu primera residencia en Madrid. No sabes la alegría que siento por tenerte aquí cerca, nos vemos estos días. Disfruta del amor de esta parte latina del mundo y seguro cantamos algo juntos prontito. Te quiero mi hermana del alma”, escribió Sanz en X.

A lo que la colombiana respondió: “¡Qué ganas de vernos y echarnos una cantadita! Te adoro!”.

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