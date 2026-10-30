Fuerzas Armadas de EE. UU. desplegaron sistemas antimisiles en la residencia privada de Trump en Florida

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegaron sistemas terrestres de defensa aérea en la residencia del presidente Donald Trump en Florida. De acuerdo con informes, los sistemas de misiles antiaéreos fueron trasladados a Mar-A-Lago en Palm Beach, donde NTN24 pudo constatar cómo los sistemas fueron instalados sobre barcazas, con el objetivo de proteger la zona.