"Me arrepiento": Jorge Enrique Abello reveló cuál fue la escena más polémica de 'Betty, la fea'

El actor colombiano Jorge Enrique Abello confesó cual fue la escena más polémica que tuvo que grabar para la novela ‘Yo soy Betty, la fea’.

A través de su cuenta oficial de YouTube, el actor recordó una escena que protagonizó junto a Lorna Cepeda, quien interpretaba a Patricia Fernández, la mejor amiga de Marcela Valencia y secretaria de presidencia en Ecomoda.

Se trata del fragmento en el que él regaña y toma del cabello a Patricia Fernández tras no obedecerlo y cumplir sus obligaciones en su empresa.

“Eso no fue tan fuerte para nosotros cuando lo hicimos, no por machistas, sino porque realmente en ese momento ese discurso no estaba tan vigente como lo está hoy en día. Nosotros lo hicimos como un gag de comedia”, indicó el actor.

De acuerdo con el actor, esa fue una de las escenas que se arrepiente de haber grabado e incluso hasta el punto de pedir que fuera censurada.

“Hace 20 o 25 años, al no haber una discusión importante sobre el poder de la mujer en el mundo y al no tener en cuenta todo lo que estaba sucediendo con las mujeres, esto nos pasó por alto culturalmente”, añadió.

Abello enfatizó sobre la importancia de reconocer y entender los errores del pasado para avanzar como sociedad.

“Creo que los errores hay que abrazarlos y hay que abrazar las cosas malas o las cosas que son contrarias a nuestro pensamiento para poder entenderlas, porque sin entenderlas no llegamos a ningún lado”, afirmó.

Cabe señalar que Abello es reconocido por sus papeles protagónicos en telenovelas como ‘En los tacones de Eva’, ‘La costeña y el cachaco’, ‘Yo soy Betty, la fea’, entre otras.

Abello alcanzó la fama gracias a su interpretación de Armando Mendoza, un hombre guapo, ambicioso y el enamorado de Beatriz Pinzón Solano.

La historia del fallecido libretista Fernando Gaitán, emitida por el canal Canal RCN, es sin duda una de las novelas más vistas en la historia, y sus repeticiones han sido exitosas en las diferentes plataformas de streaming y canales de televisión.

La telenovela, que dejó una marca en la cultura popular y en la industria del entretenimiento, volvió a ser noticia luego de que Prime Video, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, anunciará la secuela de la exitosa novela que está siendo producida por Estudios RCN.

La continuación de la historia contará con parte del elenco original entre ellos sus protagonistas Ana María Orozco, quien interpretó a Beatriz Pinzón Solano, y Jorge Enrique Abello, que personificó a Armando Mendoza.