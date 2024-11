Murió a los 91 años Quincy Jones, leyenda de la música y productor de Michael Jackson

Este lunes falleció a los 91 años Quincy Jones, leyenda de la música en Estados Unidos y reconocido por su trabajo como productor de Michael Jackson y Frank Sinatra.

Su agente, Arnold Robinson, dijo que Jones falleció el domingo en su casa de Los Ángeles, rodeado de su familia.

"Con el corazón lleno pero roto, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones", escribió en el comunicado la familia del músico estadounidense.

VEA TAMBIÉN "Michael Jackson era una persona perturbadora": Elton John o

"Y aunque es una pérdida enorme para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él", agregó.

Jones, quien también fue trompetista y compañero de Ray Charles, tuvo una intensa carrera que lo convirtió en historia de la música.

Fue amigo de Ray Charles, director musical de Dizzy Gillespie, arreglista de Ella Fitzgerald y encabezó la última gran actuación de Miles Davis, que se transformó en el álbum "En vivo de Miles & Quincy en Montreux".

El nacido en Chicago produjo desde a Aretha Franklin hasta Celine Dion, y se convirtió en un icono cultural al lanzar la carrera solitaria del joven Michael Jackson, un matrimonio musical que produjo "Thriller" y cambió el pop para siempre.

Jones también fue una estrella del entretenimiento. Trabajó en Hollywood, en shows de televisión y películas.

Hizo parte de la carrera de Frank Sinatra, arreglando la más famosa versión de "Fly Me To The Moon", y forjó una relación personal y musical con el cantante hasta su muerte.

También fundó un sello discográfico, una revista de hip-hop y produjo el famoso programa de televisión "El Príncipe de Bel-Air", que hizo saltar a la fama a Will Smith.

Llevó a Oprah Winfrey a la pantalla grande al presentársela a Steven Spielberg, quien la reclutó para actuar en la película "El Color Púrpura", por la que fue nominada al Óscar.

Jones Apoyó a Martin Luther King Jr y a causas humanitarias en África. Reunió a decenas de estrellas del pop para cantar el clásico "We Are the World", para recolectar fondos contra la hambruna en Etiopía en 1985.