Subastan el sombrero que Michael Jackson usó mientras hacía su famoso paso de baile ‘Moonwalk’

El próximo 26 de septiembre el característico sombrero que el ‘Rey del pop’, Michael Jackson, usó mientras hacía su famosa ‘Moonwalk’ (paso lunar) será subastado por una significativa suma de dinero.

El sombrero que se volvió famoso hace 40 años, cuando en los primeros compases del mítico tema musical ‘Billie Jean’, el artista hace su famoso paso de baile como parte de la coreografía de la canción que se grabó el 25 de marzo de 1983.

Sin embargo, el video solo fue revelado hasta el 16 de mayo de ese mismo año por la cadena estadounidense NBC, como parte de la conmemoración del aniversario número 25 de la discográfica Motown.

El intérprete de ‘The way you make me feel’ lanzó el sombrero fuera del escenario justo cuando empezó a bailar, un artículo que ahora está estimado en un valor entre 66.000 y 110.000 dólares.

Según se ha conocido, un sujeto, identificado como Adam Kelly, fue quien recogió el sombrero que Michael lanzó del escenario, pensado que el personal del cantante iba a ir en busca del objeto, cosa que nunca pasó.

El sombrero, paso de mano en mano hasta dar con una colección europea, la cual ahora lo subasta y el cual hace parte de un lote de 200 objetos del rock y pop que serán puestos en venta en la sala de remates parisina ‘Hôtel Drouot’.

Esa es la misma sala en la que el año pasado se subastó la guitarra del vocalista y guitarrista principal de ‘Oasis’, Noel Gallagher, la cual el músico británico había rotó entre bambalinas antes de uno de sus conciertos con su banda.

Dicha guitarra rota anunció el fin de la agrupación y fue vendida por la suma de 411.000 dólares.

Michael y Noel no son los únicos artistas de los que objetos personales han sido subastados, ya que hace semanas se organizó una subasta en la que se vendían varios objetos del famoso cantante Freddie Mercury.

Una subasta que logró romper el récord de venta con una suma de 50 millones de dólares para esta colección.