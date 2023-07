“Todo lo que podía pensar era en tomar una copa”: Tom Holland habló sobre su adicción al alcohol

El actor británico Tom Holland, de 27 años, recientemente se abrió al mundo y contó el momento en el que se dio cuenta de su adicción al alcohol, así como también relató su camino hacia la abstinencia.

Holland, reconocido por su papel como Spider-Man, dio una entrevista en la que habló abiertamente sobre su adicción al alcohol, un problema del que la estrella de Hollywood ya había tocado en algunas ocasiones, pero nunca de manera tan profunda como esta vez.

Durante su diálogo con el podcast On Purpose con Jay Shetty el intérprete de ‘Locke’ reconoció que tuvo unos problemas personales que lo hicieron recurrir al alcohol y que su camino a la abstinencia empezó cuando en la Navidad del año pasado tuvo una gran borrachera.

“En las vacaciones estaba tomando mucho y yo siempre he sido capaz de beber mucho (…) y decidí darme por vencido en enero, yo solo quería estar seco en enero y todo lo que podía pensar era en tomar una copa”, contó el actor.

Holland también señaló que empezó a tener por costumbre pensar siempre en alcohol y en un momento fue algo que lo asustó y fue allí cuando se dijo “tal vez tengo un pequeño problema con el alcohol”.

Tras darse cuenta de eso, decidió a extender una regla en la que no podía tomar alcohol por dos meses, dos meses en los que “puedo probarme a mí mismo que no tengo un problema”.

Para ese punto, el intérprete de ‘Spider-Man’ sentía que no podía ser sociable y sentía que “no podía ir al bar y tomarme un refresco de limón. No podía salir a cenar. Realmente me estaba costando muchísimo”.

Tom señaló que constantemente se cuestionaba sobre la necesidad de beber y se preguntó “¿por qué estoy esclavizado a esta bebida? ¿por qué me obsesiona tanto la idea de beber?”.

Al hacer eso, el actor extendió su regla de no beber de dos meses a seis y en su cumpleaños número 27, el pasado 1 de junio, notó que pudo cumplir su meta y por ello se sintió “más feliz que nunca”.

Holland comentó durante le podcast que se había dado cuenta de los beneficios que había sentido al dejar de beber.

“Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas. Las cosas que iban mal en los rodajes, que normalmente me molestarían, podía tomarlas con calma. Tenía mucha más claridad mental. Me sentía más sano, más en forma”, comentó.

La estrella de Hollywood continuó diciendo que “me alegra decirlo: era sin duda adicto al alcohol. No lo niego en absoluto”.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para el actor ya que para permanecer sobrio tuvo que distanciarse de la comunidad de rugby ya que “gran parte de ella gira en torno a cuánto puedes beber”.

El intérprete de ‘Lo imposible’ señaló que “no puedo creer la diferencia que siento al no beber. Sí, me siento increíble”.

Esto llega luego de que el actor, de 27 años, declarara hace un tiempo que había decidido tomarse un descanso temporal de la actuación.