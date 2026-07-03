Captan momento en que futbolista portugués fue más rápido que agentes para proteger a CR7 de aficionado que invadió la cancha en partido ante Croacia

Un curioso momento se vivió en medio del intenso partido que el jueves en la noche disputaron las selecciones de Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial que se vive en Estados Unidos, México y Canadá.

La situación se dio tras la invasión del campo por parte de un aficionado que, sin dudarlo y a gran velocidad, atravesó la cancha en dirección al banco de suplentes de Portugal en el que se encontraba en ese momento el portugués Cristiano Ronaldo.

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Al percatarse de la situación el futbolista Diogo Dalot reaccionó con rapidez y no hizo algo distinto a ponerse en frente de Ronaldo para protegerlo. Su respuesta se volvió viral en las redes sociales debido a que fue, incluso, más rápida que la de los agentes de seguridad.

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En el plano deportivo Portugal remontó 2-1 en tiempo de descuento a Croacia este jueves en un choque de grandes emociones en Toronto y clasificó a los octavos de final del Mundial de 2026.

La selección portuguesa batallará ahora por el pase a cuartos contra la poderosa España de Lamine Yamal, que más temprano apaleó 3-0 a Austria en Los Ángeles.

Los croatas se fueron adelante con una anotación de Ivan Perisic en el minuto 53, pero la Seleção empató a través de su capitán CR7, de penal, en el 68', y dio la vuelta con un cabezazo del delantero Gonçalo Ramos (90+4').

El astro luso, de 41 años, anotó su tercer tanto en Norteamérica y su undécima diana en las seis Copas del Mundo que ha disputado.

Cuando todo parecía consumado, el defensor Josko Gvardiol festejó en el 90+13', pero su tanto fue anulado, luego de que el árbitro Espen Eskas revisara la acción en el VAR y validara un fuera de lugar.

Modric, en la que seguramente fue su despedida de la mayor cita del fútbol, protestó la decisión al juez noruego, quien se mantuvo firme y acabó el largo partido en el minuto 118.

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La mera presencia en el césped de CR7 y Lukita permitió establecer un nuevo récord, el de los primeros dos jugadores mayores de 40 años en enfrentarse en un partido de la Copa del Mundo.