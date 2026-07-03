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Viernes, 03 de julio de 2026
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Cristiano Ronaldo

Captan momento en que futbolista portugués fue más rápido que agentes para proteger a CR7 de aficionado que invadió la cancha en partido ante Croacia

julio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo. (EFE)
Cristiano Ronaldo. (EFE)
En el plano deportivo Portugal remontó 2-1 en tiempo de descuento a Croacia este jueves en un choque de grandes emociones en Toronto y clasificó a los octavos de final del Mundial de 2026.

Un curioso momento se vivió en medio del intenso partido que el jueves en la noche disputaron las selecciones de Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial que se vive en Estados Unidos, México y Canadá.

La situación se dio tras la invasión del campo por parte de un aficionado que, sin dudarlo y a gran velocidad, atravesó la cancha en dirección al banco de suplentes de Portugal en el que se encontraba en ese momento el portugués Cristiano Ronaldo.

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Al percatarse de la situación el futbolista Diogo Dalot reaccionó con rapidez y no hizo algo distinto a ponerse en frente de Ronaldo para protegerlo. Su respuesta se volvió viral en las redes sociales debido a que fue, incluso, más rápida que la de los agentes de seguridad.

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En el plano deportivo Portugal remontó 2-1 en tiempo de descuento a Croacia este jueves en un choque de grandes emociones en Toronto y clasificó a los octavos de final del Mundial de 2026.

La selección portuguesa batallará ahora por el pase a cuartos contra la poderosa España de Lamine Yamal, que más temprano apaleó 3-0 a Austria en Los Ángeles.

Los croatas se fueron adelante con una anotación de Ivan Perisic en el minuto 53, pero la Seleção empató a través de su capitán CR7, de penal, en el 68', y dio la vuelta con un cabezazo del delantero Gonçalo Ramos (90+4').

El astro luso, de 41 años, anotó su tercer tanto en Norteamérica y su undécima diana en las seis Copas del Mundo que ha disputado.

Cuando todo parecía consumado, el defensor Josko Gvardiol festejó en el 90+13', pero su tanto fue anulado, luego de que el árbitro Espen Eskas revisara la acción en el VAR y validara un fuera de lugar.

Modric, en la que seguramente fue su despedida de la mayor cita del fútbol, protestó la decisión al juez noruego, quien se mantuvo firme y acabó el largo partido en el minuto 118.

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La mera presencia en el césped de CR7 y Lukita permitió establecer un nuevo récord, el de los primeros dos jugadores mayores de 40 años en enfrentarse en un partido de la Copa del Mundo.

 

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