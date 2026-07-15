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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Régimen de Irán

El régimen iraní dijo haber atacado instalaciones militares de EE. UU. en Jordania tras nueva escalada del conflicto

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El humo se eleva desde el lugar donde Estados Unidos e Israel atacaron la capital iraní, Teherán, el 7 de abril de 2026. (AFP)
El humo se eleva desde el lugar donde Estados Unidos e Israel atacaron la capital iraní, Teherán, el 7 de abril de 2026. (AFP)
El régimen de Teherán informó que los sistemas de defensa aérea fueron activados en la mañana de este jueves ante los ataques de Estados Unidos.

Las fuerzas armadas del régimen de Irán aseguraron este jueves que atacaron con drones varias instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, según informó la prensa estatal, después de que Washington llevara a cabo durante la noche otra oleada de bombardeos en territorio iraní.

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"El Ejército de la República Islámica de Irán anunció que, (...) en respuesta a la agresión enemiga, atacó los sistemas de comunicación y las instalaciones de almacenamiento de combustible del ejército estadounidense en Jordania utilizando drones suicidas", reportó la televisión estatal IRIB.

A su vez, el régimen de Teherán informó que los sistemas de defensa aérea fueron activados en la mañana de este jueves en la capital, mientras se escuchaban explosiones en el norte y el oeste del país, informó la prensa estatal.

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"Hasta el momento, las autoridades oficiales no han informado de víctimas en Teherán", aseguró la agencia oficial de noticias IRNA.

Los estallidos sacudieron algunas zonas de las provincias de Lorestán, en el oeste, y Semnán, en el norte, reportaron IRNA y la agencia Mehr.

El fuego cruzado entre Estados Unidos y el régimen de Irán continuó el miércoles tras una semana de bombardeos, mientras el conflicto no da señales de ceder luego del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y los puertos iraníes.

Casi un mes después de que Washington y Teherán firmaran un protocolo de acuerdo con miras a poner fin a la guerra en Oriente Medio, ambas partes reanudaron los combates, con repercusiones en toda la región.

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Estados Unidos lanzó el miércoles dos nuevas andanadas distintas de bombardeos sobre las costas de Irán y disparó contra un petrolero que intentaba romper su bloqueo a los muelles iraníes, restablecido la víspera.

Irán, que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz el fin de semana pasado, prometió que esa vía marítima clave para el tránsito de hidrocarburos permanecería clausurada hasta el fin de las "agresiones" estadounidenses.

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