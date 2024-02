Se cumplen 15 días y no hay precisión del lugar de detención de jubilado que grabó a Alex Saab: "Queremos fe de vida"

Este martes 20 de febrero se cumplen 15 días de la última vez que fue visto el ingeniero jubilado de Pdvsa, Carlos Salazar, detenido por supuestos funcionarios del Sebin de un lugar en la isla de Margarita, luego que grabó entrando en un centro comercial al colombiano Alex Saab.

Su familia hace un llamado desesperado a las autoridades para conocer con exactitud dónde se encuentra Salazar, de 60 años, hoy víctima de desaparición forzada y sin derecho de hablar con sus abogados.

El Foro Penal en la isla intenta llevar a cabo un rastreo que le permita dar con el paradero del sexagenario, pero hasta ahora todo ha sido opaco.

Una sobrina del desaparecido declaró a la periodista Carla Angola que han buscado en todas las instituciones sin recibir respuesta. "Hemos ido a todas las entidades y no nos dan respuesta de nada. No tenemos fe de vida de él, yo quisiera saber que él está vivo, está bien, no tengo certeza de donde puede estar, por eso le pido al fiscal general por favor nos den noticias de donde está", asegura en un video.

Carlos Salazar grabó un video de Saab entrando a una tienda y lo compartió en un grupo de whatsapp.

"Allí está el malandro Alex Saab (…) dándose vida aquí en Margarita", se escucha en un video a Carlos Ramón Salazar Lares, un ingeniero de 60 años jubilado de la estatal petrolera Pdvsa, enfocando a Saab junto a su hijo cuando entraban a una tienda en la isla.

Alex Saab está libre en Venezuela tras un acuerdo entre Maduro y Estados Unidos, cuyas autoridades lo acusaron de lavado, corrupción y enriquecimiento con el dinero de los venezolanos.

A cambio, Estados Unidos recibió a diez de sus ciudadanos que estaban siendo torturados en cárceles de Caracas y un delincuente que escapó de ese país tras realizar la mayor estafa a la Marina estadounidense, apodado Fad Leonard.

El colombiano Alex Saab es ahora el presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, pero además fue sumado a la delegación del régimen para representarlos en los Diálogos de Barbados.

Desde su nuevo cargo se ha reunido con los más altos representantes de los países que tienen relaciones diplomáticas con Venezuela para ejecutar acuerdos de comercios, entre ellos Siria, Portugal, China, Irán, y otra decena de países.

Distintos defensores de derechos humanos han denunciado la práctica de la desaparición forzada en Venezuela con el aval del Estado, que ya está siendo procesado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.