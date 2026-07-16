NTN24
Jueves, 16 de julio de 2026
Jueves, 16 de julio de 2026
Casa de Nariño

¿Gobernaría desde Barranquilla? Este es el edificio que Abelardo De La Espriella estaría valorando como sede de la Presidencia durante su gobierno

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Casa de Nariño - AFP
Casa de Nariño - AFP
El alcalde, Alejandro Char, aseguró que es una alternativa que ha sido discutida con el presidente electo y que se plantea para que sea permanente.

Barranquilla podría convertirse en uno de los principales centros de operación del Gobierno Nacional a partir del 7 de agosto. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, estaría evaluando establecer una sede alterna de la Presidencia en la capital del Atlántico, una decisión que marcaría un cambio frente a la centralización del poder en Bogotá.

o

La posibilidad fue confirmada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien aseguró que la iniciativa ha sido discutida con el presidente electo y que incluso podría oficializarse mediante un decreto presidencial una vez tome posesión, el próximo 7 de agosto.

Te puede interesar

Esta propuesta es una de las ideas que ha promovido el presidente electo: gobernar desde las regiones y no únicamente desde la capital, con el fin de acercar el Gobierno Nacional a todas las regiones de Colombia.

Asimismo, según Char, el compromiso del presidente electo es avanzar en la formalización de esta sede alterna desde el inicio de su mandato.

¿Cuál sería el lugar de la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla?

Actualmente, el lugar que más llama la atención del presidente electo es el Complejo Cultural de la Antigua Aduana, uno de los sitios más emblemáticos de Barranquilla y símbolo de la historia económica y comercial de la ciudad.

Este edificio hace parte de un complejo cultural que alberga espacios como el Archivo Histórico del Atlántico, bibliotecas, galerías y auditorios destinados a actividades académicas.

o

Este inmueble está siendo revisado por el equipo del Gobierno entrante y, aunque la decisión aún no es definitiva, este lugar es el más opcionado.

Finalmente, el alcalde Char insistió en que la iniciativa va más allá de un gesto simbólico y que existe la intención real de establecer una presencia permanente de la Presidencia en la ciudad. Según indicó, esto haría que Barranquilla tenga un papel más activo y fortalecería la relación del Gobierno Nacional con el Atlántico.

Temas relacionados:

Casa de Nariño

Posesión Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella

Gobierno de Colombia

Barranquilla

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Pentágono estaría analizando una operación militar en Cuba con asalto aéreo de tropas de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Una condena para Nicolás Maduro: Un juez de Miami lo condenó a pagar una millonaria indemnización

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
José Manuel Restrepo y Marco Rubio | Foto: EFE
José Manuel Restrepo

Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos

Gustavo Petro - Foto: AFP
Gustavo Petro

Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores"

Crisis venezolana

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira

Rodrigo Londoño, alias Timochenko - Foto: EFE
JEP

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Más de Actualidad

Ver más
Militares de EE. UU. en Venezuela - Foto X: @Southcom
Terremoto en Venezuela

Comando Sur de EE. UU. afirma que tiene unos "2.000 efectivos en tierra, aire y mar alrededor de Venezuela" para operaciones de rescate

Trump y su anuncio de la firma de un acuerdo con el régimen de Irán - Foto: Canva / AFP
Estados Unidos

Donald Trump asegura que régimen de Irán pidió reunión en Doha, pero Teherán lo desmiente

Reducción de la jornada laboral - Canva
Jornada laboral

Este miércoles comienza a regir la reducción de la jornada laboral en Colombia: así funcionará

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Militares de EE. UU. en Venezuela - Foto X: @Southcom
Terremoto en Venezuela

Comando Sur de EE. UU. afirma que tiene unos "2.000 efectivos en tierra, aire y mar alrededor de Venezuela" para operaciones de rescate

Países Bajos celebra en el Mundial / FOTO: EFE
Mundial 2026

Países Bajos tomo la punta del grupo F del Mundial y vengó a Túnez goleando a Suecia

Trump y su anuncio de la firma de un acuerdo con el régimen de Irán - Foto: Canva / AFP
Estados Unidos

Donald Trump asegura que régimen de Irán pidió reunión en Doha, pero Teherán lo desmiente

Reducción de la jornada laboral - Canva
Jornada laboral

Este miércoles comienza a regir la reducción de la jornada laboral en Colombia: así funcionará

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Estados Unidos

Senado de EE. UU. aprueba resolución simbólica que pide la retirada de fuerzas desplegadas contra Irán

Selección de Ecuador | Foto: EFE
Selección de Ecuador

Federación Ecuatoriana de Futbol presentó reclamo formal por las amenazas y agresiones contra la selección en el partido contra México en el Mundial

Foto: NTN24
Terremoto en Venezuela

Hicimos un recorrido en moto por La Guaira que evidencia la magnitud de la catástrofe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre