¿Gobernaría desde Barranquilla? Este es el edificio que Abelardo De La Espriella estaría valorando como sede de la Presidencia durante su gobierno

Barranquilla podría convertirse en uno de los principales centros de operación del Gobierno Nacional a partir del 7 de agosto. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, estaría evaluando establecer una sede alterna de la Presidencia en la capital del Atlántico, una decisión que marcaría un cambio frente a la centralización del poder en Bogotá.

La posibilidad fue confirmada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien aseguró que la iniciativa ha sido discutida con el presidente electo y que incluso podría oficializarse mediante un decreto presidencial una vez tome posesión, el próximo 7 de agosto.

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Esta propuesta es una de las ideas que ha promovido el presidente electo: gobernar desde las regiones y no únicamente desde la capital, con el fin de acercar el Gobierno Nacional a todas las regiones de Colombia.

Asimismo, según Char, el compromiso del presidente electo es avanzar en la formalización de esta sede alterna desde el inicio de su mandato.

¿Cuál sería el lugar de la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla?

Actualmente, el lugar que más llama la atención del presidente electo es el Complejo Cultural de la Antigua Aduana, uno de los sitios más emblemáticos de Barranquilla y símbolo de la historia económica y comercial de la ciudad.

Este edificio hace parte de un complejo cultural que alberga espacios como el Archivo Histórico del Atlántico, bibliotecas, galerías y auditorios destinados a actividades académicas.

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Este inmueble está siendo revisado por el equipo del Gobierno entrante y, aunque la decisión aún no es definitiva, este lugar es el más opcionado.

Finalmente, el alcalde Char insistió en que la iniciativa va más allá de un gesto simbólico y que existe la intención real de establecer una presencia permanente de la Presidencia en la ciudad. Según indicó, esto haría que Barranquilla tenga un papel más activo y fortalecería la relación del Gobierno Nacional con el Atlántico.