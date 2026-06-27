Abelardo De La Espriella designa a su vicepresidente como director de empalme y anuncia que no asistirá a la Casa de Nariño antes de su posesión

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, designó este sábado a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, como director de empalme para la transición de su gobierno que arrancará el próximo 7 de agosto.

A través de un comunicado, el mandatario electo aseguró que su fórmula vicepresidencial, con quien ganó las elecciones el pasado domingo, liderará lo que denominó como el “Empalme Anticorrupción”.

“El presidente electo de la República, Abelardo De La Espriella, designó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, como director del Empalme Anticorrupción, el proceso que liderará la revisión integral del estado de la administración pública durante la transición de gobierno”, dijo en un comunicado.

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A su vez, indicó que el empalme “estará conformado por el equipo técnico que durante los últimos seis meses ha preparado la hoja de ruta del Gobierno entrante y tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”.

Por último, De La Espriella dio a conocer que no asistirá a la Casa de Nariño, sino hasta después de que se posesione el próximo 7 de agosto.

“El Presidente electo NO asistirá a la Casa de Nariño hasta después de su posesión”, indicó.

En ese sentido, queda claro que el nuevo mandatario no se reunirá con el presidente saliente Gustavo Petro.

Cabe recordar que este viernes el mismo Petro fue consultado sobre si recibirá a De La Espriella en la Casa de Nariño. “Nosotros estamos listos, ya estamos esperando a que vengan si quieren”, dijo Petro, quien dejará el cargo tras cuatro años de gobierno y perder las elecciones con el candidato oficialista Iván Cepeda.