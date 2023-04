AMLO vuelve a defender a Trump: "llama la atención que lo estén acusando por algo que ocurrió en 2006"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a salir en defensa del exmandatario estadounidense Donald Trump, en medio del caso que enfrenta el republicano en una corte de Nueva York.

Antes de finalizar su habitual conferencia mañanera, AMLO dedicó unos segundos para pronunciarse sobre el caso que ha agitado la política en la unión americana.

El magnate compareció el martes 4 de abril ante un juez del distrito de Nueva York por el caso de supuestos documentos irregulares para encubrir el pago de 130.000 dólares para "silenciar" a una actriz porno sobre una relación entre ambos.

Trump, quien gobernó al país entre 2017-2021, se declaró no culpable de los 34 cargos penales que se le imputaron ante una corte de Manhattan.

Mientras tanto, el republicano ha encontrado en suelo mexicano uno de sus mejores aliados y defensores, pues no es la primera vez que López Obrador le da el espaldarazo.

"Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales", dijo el líder del Partido Morena.

Asimismo, el mandatario señaló que se llegó hasta el punto de “descalificar a alguien” y comparó el caso de la unión americana con el de Perú.

"Miren lo que le hicieron a Pedro Castillo (...) miren lo que me hicieron a mí, aquí. Me desaforaron porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la Presidencia”, agregó.

Nuevamente, como en ocasiones anteriores, el mexicano pidió "que sea el pueblo el que decida, no hay que tenerle miedo al pueblo".

AMLO finalizó diciendo que Trump "está expuesto a una campaña de desprestigio” y, que aunque no sabe "si haya cometido delitos", agregó que le "llama la atención que lo estén acusando por algo que ocurrió en 2006".

Aunque la relación entre AMLO y Trump ha sido ambigua, entre ambos hubo más elogios y encuentros positivos que desacuerdos, siendo la frontera uno de los pocos puntos de divergencia entre ambos.

La defensa de AMLO a Trump

El pasado 21 de marzo, López Obrador ya se había pronunciado sobre la acusación contra Trump. En esa ocasión, dijo que el proceso es "totalmente antidemocrático".

El pronunciamiento ocurrió justo después de que el expresidente estadounidense denunciara que buscaban "arrestarlo".

“Está declarando el presidente Trump que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto presuntamente amoroso. Si fuese así, pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral", dijo.

"Eso es completamente antidemocrático porque no se le permite al pueblo que sea el que decida, pero todo esto en plan de amigos", agregó el mandatario.