Argentina exhorta al fiscal jefe de la CPI a que solicite orden de detención contra Maduro y otros cabecillas del régimen venezolano

La Cancillería de Argentina exhortó, este viernes 6 de septiembre en horas de la tarde, al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que solicite órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen venezolano.

“Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al Fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen”, indicó la Cancillería.

Precisó, además, que “como se señala en la nota del Gobierno argentino que será presentada a la Fiscalía el lunes próximo, la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ("Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I") y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención”.

“Se recuerda que el pasado 19 de julio la República Argentina se reincorporó a la remisión sobre la situación en la República Bolivariana efectuada en 2018, de la que se había retirado en 2021”, indicó la Cancillería en su nota de prensa.

VEA TAMBIÉN Exmandatarios del grupo IDEA denuncian a Nicolás Maduro ante la CPI por crímenes de lesa humanidad o

Por su parte, el gobierno de Uruguay anunció este viernes que solicitó a Karim Khan investigar si los acontecimientos en Venezuela configuran crímenes bajo su competencia y, en ese caso, se dispongan medidas urgentes que aseguren el respeto y salvaguardia de los derechos humanos amenazados.

Pidió de esa manera para Venezuela “medidas urgentes que aseguren el respeto y salvaguardia de los DD.HH. amenazados”.

En una nota enviada a la CPI, el canciller uruguayo, Omar Paganini, presentó información “complementaria y objetiva” para incorporar a la investigación que la CPI adelanta desde 2018 sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Ha pasado más de un mes desde que se desarrollaron las elecciones presidenciales en Venezuela, y desde entonces Maduro ha reforzado su aparato represor.

Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 52% de los votos, aunque a un mes de la elección, del 28 de julio, el ente sigue sin publicar las actas electorales debido a que dice haber sufrido un "ciberataque terrorista".

La oposición, liderada por María Corina Machado, ha publicado mediante medios digitales más del 80% de las actas electorales a las que tuvo acceso el día de la elección que muestran que el candidato González Urrutia ganó con el 67% de los votos.

Por consiguiente, miles de venezolanos han salido a las calles a defender su voto. Sin embargo, el régimen madurista ha segado la vida de múltiples manifestantes, así como ha privado de libertad a un significativo número de personas que anhelan el cambio político en el país caribeño.