Edmundo González Urrutia niega que España haya participado en presiones durante su salida de Venezuela

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, desmintió que haya habido presiones por parte del Gobierno de España en medio de su salida del país y agradeció la seguridad que le brindó la nación europea para exiliarse.

“No he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos”, indicó a través de un comunicado.

De acuerdo con Urrutia, las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar su salida del país, sin ejercer ningún tipo de presión sobre él.

“El Gobierno español se comprometió a garantizar mi seguridad durante el desplazamiento hacía le avión de la Fuerza Armada española, así como mi llegada a España”, agregó.

Por su parte, el gobierno de España reiteró en las últimas horas que su papel en la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela se limitó a facilitar el cumplimiento de su voluntad.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, recalcó el jueves que España no intervino en las reuniones sostenidas por González dentro de la Embajada de Caracas.

Es de señalar que el opositor venezolano Edmundo González Urrutia se refirió a los sucesos previos a su salida del país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, luego de que se conociera un documento en el que supuestamente reconocía los resultados electorales a favor de Nicolás Maduro.

A través de un video compartido en sus redes sociales, González Urrutia se dirigió a los venezolanos para informarles “toda la verdad” sobre lo que ocurrió el día que abandonó Venezuela.

Según dijo, dos funcionarios del régimen madurista llegaron a la Embajada de España en Caracas donde se encontraba refugiado para que firmara el documento, en el que supuestamente aceptaba que Nicolás Maduro ganó las elecciones del 28 de julio, y de esta manera permitir su salida.

“El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país, en otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias”, puntualizó.

Por otro lado, el presidente electo de los venezolanos en el exilio precisó que, durante la visita de los funcionarios del régimen, se vivieron horas muy tensas de "coacción, chantajes y presiones".

"En esos momentos consideré que podía ser más útil libre, que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano", señaló.

En ese contexto, González Urrutia señaló que "un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta".

"Como presidente electo de millones de venezolanos, que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar, esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy", sentenció.

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, ha publicado mediante medios digitales más del 80% de las actas electorales a las que tuvo acceso el día de la elección que muestran que candidato Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos.