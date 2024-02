"El dictador se quiere atornillar": expresidente colombiano Iván Duque sobre situación política en Venezuela

Desde Washington DC, Estados Unidos, el expresidente colombiano Iván Duque Márquez se refirió a la situación política en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales previstas para este año.

En primera instancia, Duque Márquez habló sobre las recientes acciones del régimen de Nicolás Maduro para entorpecer el proceso electoral y bloquear la candidatura de María Corina Machado, quien ganó las Primarias Opositoras de 2023 y fue elegida como candidata única de la oposición.

“El mensaje es muy claro: el dictador se quiere atornillar. Están bloqueando la participación de la resistencia democrática. La única candidata legítima es María Corina Machado, le quieren cercenar ese espacio”, afirmó.

Por otro lado, el exmandatario se pronunció sobre el tema de los Acuerdos de Barbados entre la oposición y el régimen de Venezuela, que se han visto debilitados con los recientes actos de persecución contra líderes opositores.

“Han recibido toda suerte de beneficios a la espera de una verdadera decisión hacia la transición democrática y no se está dando… Ya no hay más excusas… o se garantiza un paso a elecciones libres en Venezuela o tiene que haber una acción mucho más contundente de la comunidad internacional, pero no se puede dejar que la tragedia de Venezuela siga escalando”, agregó.

Por otro lado, Duque Márquez habló sobre la deportación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso de Estados Unidos a Colombia para colaborar a la justicia del país como “gestor de paz”.

“Salvatore Mancuso tiene deudas pendientes con la justicia colombiana por crímenes de lesa humanidad y él tiene que llegar a Colombia a cumplir penas carcelarias”, señaló.

Además, subrayó que Mancuso debe colaborar con la justicia y responder por sus crímenes de lesa humanidad a través del proceso de Justicia y Paz al que se sometió: “Si él trata de eludir esas penas y esa responsabilidad a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), será una burla a las víctimas y una revictimización de ellas”.

El expresidente Iván Duque, quien gobernó a Colombia entre 2014 y 2018, recientemente lanzó junto al Wilson Center el Centro Iván Duque para la Prosperidad y la Libertad, una iniciativa que busca promover los valores democráticos a escala global y convertirse en una herramienta de lucha contra los desafíos de la democracia y la libertad en el Hemisferio Occidental.