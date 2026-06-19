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Viernes, 19 de junio de 2026
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Colombia

"El Gobierno está interviniendo desesperadamente": congresista cuestiona actuaciones de Petro durante las elecciones en Colombia

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones que enfrentan al candidato opositor contra el representante del petrismo.

Colombia vive una jornada electoral decisiva este domingo 21 de junio cuando 41,4 millones de ciudadanos habilitados acudan a las urnas para elegir presidente en segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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Óscar Darío Pérez, congresista del partido opositor Centro Democrático, analizó el panorama electoral y señaló que "la gran mayoría" de los 1.650.000 votos obtenidos por Paloma Valencia en primera vuelta migrarían hacía De la Espriella.

"Yo supongo que estamos del noventa al noventa y cinco por ciento de esa votación yendo a la campaña de Abelardo de la Espriella", afirmó el legislador.

En la primera vuelta electoral, De la Espriella obtuvo 10.400.000 votos frente a los 9.600.000 de Cepeda, una diferencia de 750.000 sufragios. Pérez estimó que la votación total podría alcanzar entre 24,5 y 25 millones de votos, superando los 22,8 millones registrados inicialmente.

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"Nosotros estimamos que estará entre los catorce millones o trece millones y medio de votos, con una diferencia con el doctor Cepeda de más o menos dos millones de votos", proyectó.

El congresista cuestionó duramente la gestión económica del gobierno actual: "Este es un país que no está creciendo económicamente como debería ser. Este es un país que está disminuyendo las exportaciones".

Sobre las garantías electorales, Pérez defendió la transparencia del sistema.

"El sistema electoral colombiano es de una reputación internacional imposible de mejorar. En dos horas se dio el resultado de la primera vuelta y ahora se va a dar en una hora", afirmó.

Asimismo, acusó al presidente Gustavo Petro de intervenir en la campaña: "Este gobierno está interviniendo desesperadamente. El señor Petro está en campaña, él no es el presidente de Colombia".

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