NTN24
Miércoles, 24 de junio de 2026
Miércoles, 24 de junio de 2026
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Estamos listos para trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto": el mensaje de Carlos Fernando Galán tras conversación con Abelardo de la Espriella

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Fernando Galán y Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE
Carlos Fernando Galán y Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE
En medio de la conversación que sostuvieron, acordaron trabajar de la mano para sacar adelante los proyectos de la capital del país.

Este miércoles, el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer que mantuvo su primer contacto con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

TE PUEDE INTERESAR:


Según la información compartida por el mandatario capitalino, en medio de la conversación que sostuvieron, acordaron trabajar de la mano para sacar adelante los proyectos de la capital del país.

"Hoy hablé con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. “Fue una conversación corta pero positiva”, expresó Galán por medio de una publicación en su red social de X.

“Tanto Abelardo como yo estamos listos para trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto para sacar adelante los grandes proyectos de Bogotá”, agregó el alcalde de la capital colombiana.

o

Galán también aprovechó la oportunidad para agradecerle a Abelardo “su respaldo y su buena disposición”, dejando claro que “Bogotá no tiene tiempo para diferencias ni discusiones políticas”.

Esto haciendo referencia a las continuas diferencias, tanto políticas como presupuestarias, que el alcalde de la capital colombiana ha tenido con el actual gobierno nacional liderado por Gustavo Petro.

Entre tanto, este mismo miércoles, el Consejo Nacional Electoral de Colombia confirmó de manera oficial la victoria de Abelardo De La Espriella tras llevarse a cabo el escrutinio de los votos de las elecciones del pasado 21 de junio.

“Se declara electo como presidente de la república al doctor Abelardo de la Espriella y como vicepresidente al doctor José Manuel Restrepo”, indicó el magistrado Jaime Hernando Suárez.

En ese sentido, indicó que “se declara la elección de presidente y vicepresidente” y “se ordena expedir las respectivas credenciales” a los nuevos mandatarios.

o

De acuerdo con la información expuesta por el CNE, EN los resultados de la segunda vuelta, el candidato De La Espriella obtuvo un total de 12.960.166 de votos, mientras que Iván Cepeda Castro tuvo12.708.312 votos, según el formulario E 26.

Temas relacionados:

Elecciones Presidenciales en Colombia

Carlos Fernando Galán

Bogotá

Alcalde

Abelardo de la Espriella

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Servicio Geológico de Estados Unidos dice que fueron dos los terremotos que sacudieron a Venezuela: de magnitudes 7,2 y 7,5

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Iván Cepeda y Gustavo Petro
Elecciones en Colombia

Advierten a Petro y Cepeda desde EE. UU.: habrá sanciones si no aceptan resultados de las elecciones

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen Castrista

"Estoy totalmente seguro que no llegan a 2027": José Daniel Ferrer sobre caída del régimen castrista en Cuba

Iván Cepeda/ Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

Francisco Santos. (EFE)
Francisco Santos

"Marco Rubio dijo: nuestro problema no es Colombia, es Petro": exvicepresidente Francisco Santos analiza futuro de relación con EE. UU.

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"De la Espriella logró reunir todo el sentimiento antipetrista de Colombia": Néstor Humberto Martínez sobre derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial

Más de Política

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella recibe una ola de apoyo internacional tras ganar las elecciones presidenciales de Colombia

Iván Cepeda | Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Es un grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo": Iván Cepeda sobre el apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Juez de Bogotá revoca medida que prohibía a Abelardo De La Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia en campaña

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro/ Iván Cepeda - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Todo el país y todo el mundo está viendo la desesperación del gobierno del presidente Petro": exministro de Defensa de Colombia

Abelardo de la Espriella - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella recibe una ola de apoyo internacional tras ganar las elecciones presidenciales de Colombia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia / FOTO: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Entrevista a Abelardo de La Espriella y a José Manuel Restrepo: "el vicepresidente va a ser el Marco Rubio del gobierno del Tigre"

Kim Jong Un inspeccionando una fábrica | Foto AFP
Armas nucleares

Kim Jong Un inspecciona una nueva planta nuclear y anuncia un aumento "exponencial" de armas

Integrantes de la banda británica 'The Beatles' (AFP)
Beatles

Día Mundial de Los Beatles: se oficializó la fecha en la que se conmemorará a la popular banda británica cada año

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano / Daños materiales que dejó reciente sismo en Venezuela - Fotos: EFE / X
Sismo en Venezuela

"Tenemos situaciones alarmantes, se nos han venido edificios; casas y viviendas que se han desplomado": Diosdado Cabello pide a la gente quedarse en la calle

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España. y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
José Luis Rodríguez Zapatero

Rodríguez Zapatero enfrentará otra investigación de la justicia española por joyas de más de 1 millón de euros halladas en su despacho

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre