"Estamos listos para trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto": el mensaje de Carlos Fernando Galán tras conversación con Abelardo de la Espriella

Este miércoles, el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer que mantuvo su primer contacto con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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Según la información compartida por el mandatario capitalino, en medio de la conversación que sostuvieron, acordaron trabajar de la mano para sacar adelante los proyectos de la capital del país.

"Hoy hablé con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. “Fue una conversación corta pero positiva”, expresó Galán por medio de una publicación en su red social de X.

“Tanto Abelardo como yo estamos listos para trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto para sacar adelante los grandes proyectos de Bogotá”, agregó el alcalde de la capital colombiana.

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Galán también aprovechó la oportunidad para agradecerle a Abelardo “su respaldo y su buena disposición”, dejando claro que “Bogotá no tiene tiempo para diferencias ni discusiones políticas”.

Esto haciendo referencia a las continuas diferencias, tanto políticas como presupuestarias, que el alcalde de la capital colombiana ha tenido con el actual gobierno nacional liderado por Gustavo Petro.

Entre tanto, este mismo miércoles, el Consejo Nacional Electoral de Colombia confirmó de manera oficial la victoria de Abelardo De La Espriella tras llevarse a cabo el escrutinio de los votos de las elecciones del pasado 21 de junio.

“Se declara electo como presidente de la república al doctor Abelardo de la Espriella y como vicepresidente al doctor José Manuel Restrepo”, indicó el magistrado Jaime Hernando Suárez.

En ese sentido, indicó que “se declara la elección de presidente y vicepresidente” y “se ordena expedir las respectivas credenciales” a los nuevos mandatarios.

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De acuerdo con la información expuesta por el CNE, EN los resultados de la segunda vuelta, el candidato De La Espriella obtuvo un total de 12.960.166 de votos, mientras que Iván Cepeda Castro tuvo12.708.312 votos, según el formulario E 26.