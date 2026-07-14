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¿Petro se quiere quedar en el poder? Desde Washington alertan sobre posible "dictadura constitucional" en Colombia

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La democracia colombiana enfrenta un momento crítico según las alertas que emergen desde Washington. El abogado constitucionalista Mauricio Gaona advirtió que el país sudamericano "se mueve hacia una dictadura constitucional", en declaraciones previas a su participación en una audiencia del Congreso norteamericano que evaluará la situación política de Colombia.

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