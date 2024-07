Estos son los candidatos favoritos para ser la fórmula vicepresidencial de Donald Trump

El expresidente Donald Trump anunciará, según se ha conocido en la prensa estadounidense, este lunes a la persona que lo acompañara en su campaña como su fórmula vicepresidencial.

Se espera que Trump haga el anuncio este lunes durante la Convención Nacional Republicana que empezó en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin.

Los favoritos para ocupar el destacado lugar al lado de Trump, según sondeos y análisis en medios estadounidenses, son J. D. Vance, senador por Ohio; Marco Rubio, senador por Florida, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum.

Burgum, Vance y Rubio han liderado la lista de Trump durante semanas, según informó NBC News.

J. D. Vance

Es un autor, abogado y político estadounidense conocido por su libro de memorias "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis", publicado en 2016.

En el libro, Vance narra su experiencia de crecer en una familia de clase trabajadora en Middletown, Ohio, y analiza los problemas sociales y económicos que afectan a las comunidades blancas de clase trabajadora.

Antes de su carrera política, que se catapultó con su llegada al Senado, trabajó como abogado y en el sector de capital de riesgo.

Marco Rubio

Es un político estadounidense de origen cubano. Es miembro del Partido Republicano y ha servido como senador de los Estados Unidos por el estado de Florida desde 2011.

Comenzó su carrera política en la Cámara de Representantes de Florida, donde fue elegido en 2000.

Ascendió rápidamente en las filas del partido y se convirtió en presidente de la Cámara en 2006. En 2010, Rubio fue elegido al Senado de los Estados Unidos.

En 2016, Rubio se postuló para la nominación presidencial del Partido Republicano cuando fue vencido, justamente, por Donald Trump.

Doug Burgum

Es un empresario y político estadounidense. Es el actual gobernador de Dakota del Norte. Asumió el cargo el 15 de diciembre de 2016.

Antes de entrar en la política, Burgum tuvo una exitosa carrera en el mundo empresarial. En los años 80 fundó Great Plains Software, una empresa de software de contabilidad y gestión que en 2001 fue adquirida por Microsoft.