Expertos analizan cada palabra y cada gesto de la "guerra de palabras" entre Donald Trump y Kamala Harris en su primer debate

El acalorado debate de este martes 10 de septiembre entre Kamala Harris y Donald Trump, que se caracterizó por los permanentes ataques entre los dos candidatos, dejó más preguntas que respuestas.

Según informó el diario The New York Times, durante los 90 minutos que duró el enfrentamiento verbal, el republicano habló 43 minutos, mientras que la demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, tuvo la palabra durante 37 minutos.

Las temáticas abordadas no podían ser más polémicas. Ambos candidatos expresaron ferozmente desacuerdos en torno al aborto, la economía, la inmigración y la guerra de Ucrania. Sin duda, temas delicados de los que se esperaban las opiniones y propuestas de los dos candidatos.

Pero no solo los temas fueron candentes, sino también los comentarios de Trump. En un momento desbordante de dramatismo, Trump afirmó que en Springfield, inmigrantes "se están comiendo a los perros, los que entraron se están comiendo a los gatos, se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí".

Una declaración que rápidamente se volvió viral y que representa, según muchos, una exageración alarmista.

En contraposición, Harris no se quedó atrás y resaltó que Trump "ha sido juzgado por temas y crímenes de seguridad, temas de economía, interferencia electoral. Si ha sido encontrado culpable por asalto sexual y ahora va a tener que acudir a su sentencia". Sin duda, palabras con las que buscaba golpear directo a la credibilidad del expresidente.

Quizás uno de los momentos más tensos del debate fue cuando Trump mencionó el aborto, acusando a Harris de "querer el aborto en el mes nueve" y de no tener inconvenientes en "ejecutar al bebé". Harris no dejó pasar la oportunidad de recordar que "Trump eligió a dedo los seis jueces de la Corte Suprema con la intención de que ellos aniquilaran el plan de Roe vs. Wade".

Poco después de que concluyera este acalorado debate, una noticia paralela capturó la atención de las redes sociales. La famosa cantante Taylor Swift anunció su respaldo a Kamala Harris en una publicación de Instagram dirigida a sus 283 millones de seguidores.

Este apoyo no es un hecho menor, dado el alcance y la influencia de la estrella pop. Sin embargo, esto nos lleva a hacernos una pregunta crucial: ¿Un debate como el de este martes influye realmente en el electorado?

