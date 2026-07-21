Senamecf llama a familiares de posibles víctimas de los terremotos en Venezuela a acudir a Los Silos de La Guaira a realizarse pruebas de ADN

En las últimas horas, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela (Senamecf) hizo un llamado a la población afectada por los terremotos para iniciar el proceso de identificación de víctimas mortales.

"El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) hace un llamado a los familiares que conozcan o tengan indicios de que sus seres queridos se encuentran en Los Silos de Bolipuerto de La Guaira o Bello Monte, para que acudan a realizarse las pruebas de ADN voluntarias y así iniciar el proceso de identificación tras el doble sismo ocurrido el 24 de junio", señaló el organismo.

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Y agregó que esta iniciativa se lleva a cabo "para lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias"

La institución convoca a los familiares directos consanguíneos en su sede principal:

Lugar: Sede del Senamecf

Días de atención: Lunes a sábado.

Horario: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

En Venezuela, Los Silos, un referente arquitectónico de 35 metros de altura, se convirtieron en una morgue improvisada en el estado costero La Guaira.

Estos enormes referentes de la construcción en la zona, la más afectada por los sismos, ahora son la sede de una enorme crisis marcada por una gran cantidad de cadáveres recuperados de los escombros de decenas de edificios que colapsaron el 24 de junio.

Por otra parte, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, emitió un nuevo parte sobre las cifras que deja la tragedia.

PARTE OFICIAL

19 de Julio 2026

Fallecidos: 5.208

Heridos: 16.740

Rescatados: 6.462

Familias atendidas: 128.324

Campamentos transitorios: 107

Personas en campamentos: 23.820

Personas sin vivienda: 17.907

Edificios afectados: 856

Edificios colapsados: 190

Alimentos distribuidos: 10.964,97 T

Pacientes atendidos: 39.935

Rescatistas internacionales: 2.278

Efectivos desplegados: 30.989

Voluntarios: 31.745

Agua distribuida: 35.688.968 L

Réplicas: 1.388