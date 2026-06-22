Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, anunció su renuncia

Luego de horas de incertidumbre, este lunes el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su dimisión al frente del laborismo, aunque precisó que seguirá en el cargo hasta la elección de su sucesor.

Aunque Starmer terminó en julio de 2024 con catorce años de gobiernos conservadores en Reino Unido, pero su popularidad cayó en picado debido a escándalos y una economía aletargada que llevaron a numerosas voces dentro del laborismo a pedir su dimisión.

"Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer, de 63 años, al borde de las lágrimas, en un discurso ante su residencia en Downing Street.

Ahora, su sucesor podría ser Andy Burnham, quien confirmó que se presentará para el cargo.

Tras esto, Burnham, de 56 años, hasta ahora alcalde del Gran Mánchester, afirmó que la dimisión de Starmer como líder del partido "marca el inicio de una transición", añadiendo que se presentará como candidato.

Burnham es del ala izquierda del partido y ya cumple con una condición indispensable para aspirar al puesto de primer ministro, tener un puesto en el Parlamento británico.

A su vez, el derechista Wes Streeting, que dimitió en mayo como ministro de Salud y que había dicho que participaría en una carrera por el liderazgo del partido, sorprendió este lunes anunciando que respaldará a Burnham.

"Podemos ayudarle a impulsar el cambio que nuestro partido y nuestro país necesitan. Esa es la decisión que he tomado, y espero que todos apoyen también a Andy", dijo.

Starmer dio finalmente un paso al costado este lunes, horas antes de que Burnham, alcalde del Gran Mánchester los últimos nueve años, fuera investido como parlamentario y pudiera desafiar abiertamente al primer ministro.

Starmer explicó que el Partido Laborista iniciará en julio el proceso para elegir un nuevo líder y que él seguirá como primer ministro hasta que termine ese proceso.ss