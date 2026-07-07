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Martes, 07 de julio de 2026
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Mbappé

Francia investiga las declaraciones racistas de senadora paraguaya sobre Mbappé

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé | Foto: EFE
La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó en su red social X un mensaje con insultos de carácter racista dirigido al delantero francés después del partido de octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay.

La justicia francesa abrió una investigación tras las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla sobre el futbolista estrella de la selección francesa Kylian Mbappé, anunció este martes la fiscalía de París.

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La fiscalía indicó que "abrió inmediatamente una investigación" por injuria pública e incitación pública al odio o a la violencia tras recibir una denuncia este martes de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), confirmando una información de los medios RMC y RTL.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, había anunciado que señalaría a la fiscalía las declaraciones de Amarilla, después que Francia derrotara el sábado a Paraguay en octavos de final del Mundial-2026 gracias a un gol de penal de Mbappé, en un partido duro y trabado.

Al término del encuentro, el jugador, muy molesto por lo que interpretaba excesiva dureza de los guaraníes, no dio la mano al portero paraguayo Orlando Gill.

"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés", escribió la senadora en un mensaje en la red social X.

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"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, nuevo rico, prepotente y feo (...) Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido", arremetió en otro mensaje.

El capitán de los Bleus respondió el lunes calificando de "despreciable" e "indigna de su cargo" a la senadora, cuyas declaraciones fueron condenadas por los gobiernos de Francia y de Paraguay, por la FIFA e incluso la ONU.

"Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", agregó el delantero madridista.

En una carta abierta publicada en X tras la polémica, Amarilla, que dice amar visitar Francia y hablar francés, le exigió disculpas al futbolista por su reacción.

La fiscalía investiga las declaraciones de la senadora con el agravante de que las pronunció en razón del "origen, etnia, nación, raza o religión, real o supuesta, de la víctima", precisó el ministerio público.

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