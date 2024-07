La heredera del imperio Disney y el cofundador de Netflix le dan la espalda a Biden: no donará más dinero hasta que se retire de la candidatura

La campaña de Joe Biden vive uno de sus momentos más tensos por cuenta de las críticas y señalamientos sobre su capacidad para continuar en la carrera electoral.

Tras un desastroso debate ante el candidato Donald Trump, Biden está en el foco de la crítica por su edad y sus capacidades cognitivas.

Aunque el presidente asegura que no dejará la campaña y que se siente totalmente capacitado para un segundo mandato, diferentes sectores demócratas dudan que pueda ser un contendiente serio para el magnate.

Algunos de los principales donantes de la campaña de Biden se están haciendo a un costado ante las dudas y hasta han pedido un cambio de candidato para seguir aportado a la colectividad.

En las últimas horas, la heredera de la familia Disney, Abigail Disney, anunció que no donará más dinero a la campaña del Partido Demócrata mientras Joe Biden continúe como candidato a la Presidencia.

Asimismo, el cofundador de Netflix, Reed Hastings, y principal donante de Biden, escribió un correo al periódico The New York Times diciendo que el mandatario se debe hacer a un lado.

Biden, por su parte, ha sido el encargado de aclarar su futuro como candidato presidencial, asegurando que solo se retirará si el “Señor Todopoderoso” interviene y le dice que abandone la carrera electoral.

Durante una entrevista emitida por la cadena ABC, el presidente de los estadounidenses comentó: “Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar”.

El demócrata, de 81 años, explicó durante su diálogo con el periodista George Stephanopoulos que su mala actuación en el debate presidencial de la semana pasada se debió a que estaba “exhausto” y “enfermo”.

De hecho, calificó como un “mal episodio”, en el que estuvo pasando por un “fuerte resfriado” que lo agotó y lo hizo pasar “una mala noche”.

Además, de que se “despistó” por los gritos de su contrincante, Donald Trump, que incluso cuando estaba respondiendo “una pregunta y le habían apagado el micrófono seguía gritando”.

Biden sostuvo que es “la persona más calificada para derrotar” a Trump en las urnas, además de que sabe “cómo hacer las cosas”, sin embargo, no ha logrado convencer a un gran conjunto de demócratas.