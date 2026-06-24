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Régimen venezolano

"Necesitamos una fecha, un plan y un proceso claro": senador demócrata de EE. UU. Tim Kaine pide elecciones libres en Venezuela

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
En exclusiva para NTN24, el senador por el partido demócrata Tim Kaine pidió control sobre los recursos provenientes del petróleo venezolano y pidió elecciones libres.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) ha aceptado llevar a cabo una auditoría independiente sobre los ingresos procedentes de la venta de petróleo de Venezuela a raíz de una solicitud hecha por legisladores del Partido Demócrata en abril. La petición, firmada por los congresistas Joaquín Castro y Sean Casten, y los senadores Chris Van Hollen y Tim Kaine, tiene como objetivo evaluar los convenios energéticos establecidos bajo la administración de Donald Trump.

Los líderes demócratas expresan su preocupación de que el ejecutivo haya asumido un control sin precedentes sobre estos fondos. Argumentan que este control plantea posibles riesgos de corrupción y conflictos de interés, lo que requiere una clarificación de la base legal que permite a Washington gestionar recursos pertenecientes a otro país.

Por su parte, la administración Trump defiende que el acuerdo fue diseñado para asegurar que los ingresos del petróleo no sean utilizados para financiar actividades ilícitas en Venezuela, proyectando que estos fondos sirvan para la reconstrucción económica del país suramericano. Sin embargo, esta controvertida medida levantó suspicacias en el Congreso estadounidense, que cuestiona el alcance del control ejercido sobre las exportaciones petroleras venezolanas y el destino de miles de millones de dólares derivados de estas operaciones.

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En exclusiva para NTN24, el senador por el partido demócrata Tim Kaine comentó su papel en este escenario y pidió elecciones en Venezuela.

Kaine enfatizó en la necesidad de una "Venezuela para venezolanos, no para americanos ni para empresas", abogando por presionar al Departamento de Estado y otros actores clave en Venezuela para establecer un calendario y un proceso electoral claro.

“Necesitamos una fecha clave. Estoy trabajando con unos colegas para empujar a nuestro Departamento de estado y los enviados en Venezuela a tener una fecha”, indicó sobre las elecciones.

“Porque ella es presidente si la oposición ganó la elección hace dos años”, cuestionó sobre el apoyo de Estados Unidos a Delcy Rodríguez.

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Kaine habló de la necesidad de que los venezolanos elijan a su propio líder, sin imposiciones externas. “Tengo miedo sobre eso, que el régimen de Maduro tiene control todavía”, declaró. “Necesitamos una fecha, un plan y un proceso claro”, añadió.

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