"Nos acercamos a la realidad peruana, sin el voto comprado y constreñido Cepeda gana en el territorio colombiano": Petro tras la derrota de su candidato en las urnas

Este lunes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha hablado sobre los resultados del preconteo de la segunda vuelta electoral, en la que el candidato Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda por un margen muy corto.

El mandatario tomó su cuenta en la red social de X en donde comparó el preconteo de las elecciones con el que sigue ocurriendo en Perú.

Petro, que no aceptó los resultados, ahora quiere difundir una retórica de fraude, pese a la fiabilidad del sistema electoral colombiano: "nos acercamos a la realidad peruana, sin el voto comprado y constreñido Cepeda gana en el territorio colombiano y perdería con la votación Colombia en EEUU".

Y añadió que esto solo demuestra que "los colombianos que aún están tranquilos en EEUU, pese a la amenaza de EEUU de quitar la residencia, han votado por la ultraderecha, porque aún votando demócratas en EEUU desde hace tiempo, prefieren las salidas más derechistas y violentas en Colombia".

El jefe de Estado aseguró que el tema del preconteo es una situación política "inestable" porque "la base del poder se encuentra en el interior del territorio colombiano. En la votación en el exterior también hay un cuestionamiento que hoy debe resolverse en escrutinio".

Asimismo, puso en duda, sin prueba alguna, a los jurados de votación diciendo que los jueces electorales deben verificar que "los jurados de votación son residentes en los países donde trabajaron o fueron llevados desde Colombia y se permitió, por la irregularidad en los formularios E14 ya denunciadas previamente que un ciudadano colombiano quizás llevado también desde Colombia, pudiera votar siete veces en los siete días de votación en el exterior".

"El resultado final es todavía más endeble y solo habría un triunfo de Abelardo basado exclusivamente en el voto comprado, evidente en el día electoral y en el voto constreñido a trabajadores que votaron contra sí mismos, son más de 400 empresas las denunciadas".

Petro escribió en su publicación que "la superioridad de la votación ultraderechista se desmorona porque solo se puede sostener en la trampa, solo el dinero oscuro, con proveniencia extranjera, y el constreñimiento laboral, darían la legitimidad de la próxima presidencia. Si terminados los escrutinios estos hechos se mantienen porque no son visibles en el tarjetón excepto el examen pormenorizado de votaciones en Antioquia, Santander y sobre todo Norte de Santander, y el de Bogotá, y el examen super minucioso de la votación en el exterior podrían revertir el resultado. Por eso es un abuso declarar presidente por vía mediática cuando el escrutinio aún continúa".

Además, se refirió a las felicitaciones que ha recibido Abelardo de la Espriella por parte de algunos mandatarios de la región como Javier Milei de Argentina y la presidente de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, quienes celebraron el triunfo del candidato de derecha.

Para Petro estos mensajes sin esperar al escrutinio "simplemente insultan nuestras leyes y nuestro pueblo" y explicó que queda claro que muchos en el país quieren "su reforma laboral ya lograda, su reforma agraria, su reforma pensional que un magistrado de ultraderecha solo, ha congelado, y apuesta a cambios en el sistema de salud eliminando intermediación financiera y ladrones como ya está demostrado".

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"Los líderes de la ultraderecha pueden examinar la situación inestable que se ha producido y responder con soberbia pensando que con comprar el Congreso y entregarle el gobierno al clientelismo y la extorsión basta, o ponerme preso o basta asesinarme. Pero creo que sería un mayúsculo error", acotó.

El líder de Pacto Histórico afirmó que "la idea de un arrasamiento ultraderechista en Colombia y Perú no funcionó, a pesar de posibles victorias muy inestables y que solo se deben a la intervención de EEUU y Netanyahu. Lo que asciende es una inestabilidad que puede tornarse violenta porque los triunfos se deben a votaciones en el extranjero donde la ciudadanía es más manipulable, y dónde las mayorías no votan por miedo".

Y concluyó su extenso mensaje diciendo que desde su criterio "propongo a mi partido que ha crecido en un millón trescientos mil votos, alcanzamos ya casi 13 millones de electores, debe haber prudencia y sabiduría y promover el diálogo latinoamericano y el diálogo nacional".

Esto se da luego de que tras conocerse el resultado del preconteo el mandatario afirmara que "aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades".

Este domingo, en una apretada segunda vuelta electoral, el ‘outsider’ Abelardo de la Espriella resultó ganador de la segunda vuelta presidencial al imponerse sobre el izquierdista Iván Cepeda.

En primera vuelta, De la Espriella, apoyado por el Gobierno de Estados Unidos, obtuvo 10.361.499 votos frente a 9.688.361 de su contendor, candidato del oficialismo.

En el balotaje desde este domingo, De la Espriella obtuvo más de 12 millones de votos y se impuso por un corto margen sobre su rival.

De La Espriella, reconocido por su trabajo como abogado, no cuenta con experiencia en cargos de elección popular, sin embargo, su campaña creció rápidamente desde que el 17 de julio de 2025 anunció que quería convertirse en presidente al presentar su comité de firmas ante la Registraduría.