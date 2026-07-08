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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Gustavo Petro
Programa: La Tarde

"El presidente Petro ha mostrado su verdadera cara; la de una persona que desconoce la democracia": Francisco Barbosa ante negativa a reconocer los resultados electorales

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia, se refirió en La Tarde de NTN24 a la negativa del presidente Gustavo Petro de no reconocer el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella. “El presidente Gustavo Petro ha mostrado su verdadera cara, es decir, la de una persona que desconoce la democracia, que desconoce el Estado de derecho, que desconoce la institucionalidad”, comentó.

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