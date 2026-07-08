Advierten a Gustavo Petro desde Washington que seguirá en la lista OFAC si no acepta la derrota de Iván Cepeda

Desde Washington se generó una nueva advertencia dirigida al presidente Gustavo Petro . Analistas vinculados al Atlantic Council, uno de los principales centros de pensamiento de la capital estadounidense, afirmaron que el mandatario colombiano permanecerá en la lista OFAC y continuará sin posibilidad de obtener una visa para ingresar a Estados Unidos mientras mantiene su postura de cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales y no reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella.

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Esta advertencia nace días después de que Petro revelara, a través de su cuenta en la red social X, que, durante una conversación por teléfono, le solicitó al presidente Donald Trump ser retirado de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), mecanismo por el cual el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones económicas y restricciones a personas o entidades que se encuentran en actividades ilícitas o consideradas de interés para la seguridad nacional.

Consultado por NTN24, el Atlantic Council aseguró que la administración de Estados Unidos mantiene su atención sobre la situación política en Colombia y espera que se concrete el relevo presidencial para avanzar en la reconstrucción de las relaciones bilaterales, deterioradas durante los últimos años.

Durante la entrevista, uno de los expertos del centro de estudios señaló que Estados Unidos tiene en su poder diferentes herramientas para responder frente a actuaciones que consideran contrarias al orden institucional.

Entre ellas mencionan la suspensión de visas y la inclusión de personas en listas administradas por la OFAC , medidas las cuales, según explicó, ya fueron aplicadas en otros casos.

El analista también sostuvo que la democracia colombiana cuenta con instituciones sólidas para garantizar la transición del poder , aunque reconoció que las declaraciones del presidente Petro sobre el proceso electoral generan un ambiente de incertidumbre política en semanas previas al cambio de gobierno.

Según explicó, insistir en denunciar un supuesto fraude electoral y convocar a la resistencia podría afectar la percepción internacional sobre la estabilidad del país. Ahora bien, a su juicio, ese escenario se traduciría podríase en una menor confianza por parte de inversionistas extranjeros, al incorporar nuevos factores de riesgo para la economía colombiana.

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El centro de pensamiento también destacó que Colombia sigue siendo un aliado estratégico para Estados Unidos en la región y que la Casa Blanca sigue con interés en fortalecer de nueva esa relación una vez concluya el actual mandato presidencial.

Las declaraciones se dieron a conocer después de que el presidente Donald Trump felicitara públicamente en varias oportunidades a Abelardo de la Espriella por su triunfo en las elecciones presidenciales y expresara su total disposición de trabajar con el mandatario electo durante el próximo período de gobierno.

En contraste, los congresistas de Estados Unidos también expresaron que Washington reconocerá únicamente a Abelardo de la Espriella como presidente legítimo de Colombia y advirtieron sobre la importancia de garantizar una transición institucional sin ningún tipo de percance o contratiempo.

Desde la Casa Blanca aún no se anuncian nuevas medidas oficiales en cuanto a la situación del presidente Gustavo Petro, más allá de las posiciones expresadas por los expertos consultados y los pronunciamientos públicos realizados por el Gobierno de los Estados Unidos.