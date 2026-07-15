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Trump estaría esperando el final del Mundial para lanzar una contundente ofensiva contra el régimen Cuba, según The Times

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Según un columnista, el torneo no habría servido para Trump únicamente como espectáculo deportivo, sino también como una plataforma para proyectar influencia global.

Estados Unidos estaría considerando una nueva ofensiva contra el régimen de Cuba cuando finalice el Mundial 2026, según un análisis del columnista británico Roger Boyes publicado por The Times.

Según el columnista, el torneo no habría servido para Trump únicamente como espectáculo deportivo, sino también como una plataforma para proyectar poder económico e influencia global.

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"Cuando suene el pitido final este fin de semana, pronto quedará claro que, para Trump, organizar el torneo siempre tuvo más que ver con proyectar la fuerza nacional, el dominio económico y toda la capacidad logística que exige el mayor espectáculo del mundo que con celebrar actos de unión y empatía", señala Boyes.

Para esto, puso como ejemplo acciones del presidente de Estados Unidos llevadas a cabo a principios de este mes y las próximas elecciones de medio término en las que se medirá el poder político de Trump y su popularidad.

"Pero hay otra herramienta a disposición de un presidente nervioso ante unas elecciones inminentes: una expedición al extranjero breve y exitosa que recuerde a la base de «Make America Great Again» que tiene el privilegio de estar liderada por un comandante en jefe siempre alerta y ágil", dijo.

Y agregó que "las mejores valoraciones como general no han procedido del embrollo del estrecho de Ormuz, sino de la limpia destitución de Nicolás Maduro en Venezuela y su sustitución por un compinche del régimen, afín a los intereses de las grandes petroleras estadounidenses".

Sin embargo, menciona que una acción contra el régimen cubano no puede prometer una bonanza petrolera, "pero ofrece una especie de ajuste de cuentas histórico con la dinastía Castro".

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Boyes recuerda, además, que Trump ha acusado a Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro, de 95 años, de autorizar el derribo de dos aviones civiles hace tres décadas.

Sobre esto, señala que, probablemente, "esta medida ha sido una invitación de Estados Unidos a los militares leales al régimen que se sienten desilusionados para que cambien de bando".

"Queda por ver si se podrá lograr un cambio de régimen antes de las elecciones de mitad de legislatura de otoño, pero esta cuestión está empezando a formar parte de la estrategia de Trump tras el torneo", aseveró el columnista.

 

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