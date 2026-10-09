Conmoción en Colombia por la muerte de doña Blanca: “A mi mamá le negaron una ambulancia”

Jenny Pardo, hija de la campesina Blanca Pardo, la adulta mayor de 72 años que falleció luego de haber sido encontrada gravemente herida y quien presentaba signos de posible abuso sexual, habló con NTN24 sobre este aberrante caso. “A mi mamá le negaron un servicio de una ambulancia por no pertenecer a un municipio, y eso pudo ser algo crucial en su vida, nos habría alcanzado a decir quién fue su agresor. En qué sociedad estamos si una persona está gravemente herida, son horas cruciales para ellas y le niegan una ambulancia, es algo aberrante”, aseveró.