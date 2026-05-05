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Martes, 05 de mayo de 2026
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Organización Mundial de la Salud

OMS confirma dos nuevos casos de hantavirus entre pasajeros de crucero anclado frente a Cabo Verde

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Alerta por brote de hantavirus en crucero que salió de Argentina - EFE
Alerta por brote de hantavirus en crucero que salió de Argentina - EFE
La Organización Mundial de la Salud sospecha que hubo transmisión del hantavirus entre personas a bordo del crucero que había zarpado de Ushuaia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sospecha que hubo transmisión del hantavirus entre personas a bordo del crucero anclado en Cabo Verde.

"Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco", y "creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho", dijo ante la prensa Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias del organismo con sede en Ginebra.

Asimismo, confirmó este martes dos casos de hantavirus e identificó otros cinco casos sospechosos relacionados con el foco que ya ha causado tres muertes.

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El navío, el MV Hondius, había zarpado de Ushuaia, en Argentina, hacia Cabo Verde, y cuenta actualmente con 147 pasajeros y tripulantes, según el boletín informativo de la OMS.

Este martes aún seguía sin saberse con certeza dónde atracará el navío. Tras ser rechazado en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, podría dirigirse al archipiélago español de las Islas Canarias.

La OMS señaló que fue informada el 2 de mayo de que había pasajeros con una afección respiratoria grave a bordo del crucero.

"Hasta el 4 de mayo de 2026 se han identificado siete casos (dos casos de hantavirus confirmados en laboratorio y cinco casos sospechosos), con tres fallecimientos, un paciente en estado crítico [en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica] y tres personas que presentan síntomas leves", que siguen a bordo, detalló la OMS.

El primer caso sospechoso es el de un neerlandés de 70 años que el 6 de abril "presentó síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve a bordo del buque", explicó la OMS.

El 11 de abril su estado se agravó y falleció ese mismo día, aunque no se realizó ninguna prueba microbiológica.

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El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, explicó que su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena (Reino Unido) el 24 de abril, acompañado por su esposa, una mujer neerlandesa de 69 años.

La mujer tenía "síntomas gastrointestinales" y fue llevada en avión a Johannesburgo, donde falleció en un hospital dos días más tarde, indicó la OMS.

"Se han iniciado investigaciones para localizar a los pasajeros de ese vuelo" de Santa Elena a Johannesburgo, añadió la OMS.

Equipos médicos han subido a bordo del crucero para examinar a las personas enfermas.

Las islas de Las Palmas y Tenerife, en las Islas Canarias, están "siendo consideradas" para desembarcar a los pasajeros, señaló Oceanwide Expeditions en un comunicado el lunes.

La empresa afirmó que se estaban aplicando "estrictas medidas de precaución" y de "aislamiento".

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