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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Organización Mundial de la Salud

Al menos 150 personas están atrapadas en un crucero en Cabo Verde por foco de hantavirus

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Alerta por brote de hantavirus en crucero que salió de Argentina: hay tres muertos - AFP
Alerta por brote de hantavirus en crucero que salió de Argentina: hay tres muertos - AFP
El barco, que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde, se encuentra en las costas de Praia, la capital de este archipiélago de África occidental.

Los pasajeros y los tripulantes de un crucero que partió de Argentina permanecen aislados este lunes en el barco frente a las costas de Cabo Verde, después de que les prohibieran atracar tras la muerte de tres personas por un presunto brote de hantavirus.

Los hantavirus, principalmente transmitidos al ser humano por roedores infectados, pueden provocar dificultades respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas.

El barco, que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde, se encuentra en las costas de Praia, la capital de este archipiélago de África occidental.

Hay 149 personas de 23 nacionalidades a bordo del MV Hondius, que se enfrenta a "una situación médica grave", informó el operador turístico Oceanwide Expeditions.

El operador del crucero explicó que "a bordo se están aplicando estrictas medidas de precaución, incluidas medidas de aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica".

La naviera examina la posibilidad de llevar a los pasajeros a las islas de Las Palmas y Tenerife, en Canarias, después de que Cabo Verde negara autorización para evacuarlos en su país.

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"No se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia" con el fin de "proteger a la población caboverdiana", declaró el domingo por la noche la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Maria da Luz Lima, a la emisora Radio de Cabo Verde.

En un comunicado, la dirección nacional de salud de Cabo Verde anunció que pidió al Reino Unido y a Países Bajos que envíen ambulancias aéreas "lo antes posible" para poder "evacuar pacientes".

Oceanwide Expeditions confirmó tres muertes, dos de ellas a bordo del crucero y una después de un desembarco.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, ha transmitido no obstante un mensaje tranquilizador.

"El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje", apuntó.

El directivo destacó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y que "no se transmiten fácilmente entre personas".

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