Jueves, 14 de agosto de 2025
Régimen de Maduro

"Son migajas para el pueblo": entrega de extraña ambulancia por parte de funcionario chavista causó indignación

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Alcalde del régimen de Venezuela hace entrega de una moto ambulancia en La Guaira - Fotos: X
Alcalde del régimen de Venezuela hace entrega de una moto ambulancia en La Guaira - Fotos: X
La entrega de la moto ambulancia ha generado todo tipo de comentarios en plataformas digitales.

Recientemente, el video de un funcionario del régimen de Venezuela entregando una inusual ambulancia ha sido motivo de indignación en redes sociales.

o

En el video, se ve al alcalde de La Guaira, José Manuel Suárez, destacando la entrega del particular vehículo sanitario, mientras varios seguidores le aplauden.

"Estamos aquí entregando una ambulancia a la comuna Playa Verde. Esta fue una petición y hoy estamos cumpliendo. Era uno de los sueños que tenía esta comuna y hoy se hace realidad", dice el colaborador chavista.

Posteriormente, explica las características de la mencionada ambulancia: “Tiene su camilla, su silla de rueda, su cilindro de oxígeno, todo mire”.

o

Antes de finalizar, el funcionario pregunta: ‘¿Recibimos esta ambulancia gracias a quién?’”, luego, procede a responderse: ‘A Nicolás (Maduro), nuestro presidente”.

La entrega de esta moto ambulancia ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales como Instagram.

o

“Hasta cuándo con este circo. Es una ambulancia tercermundista, vamos de mal en peor”, expresó un internauta. “Son migajas para el pueblo, esto no puede con una persona de talla grande, en una subida a un barrio se queda pegada”, manifestó otro usuario de Instagram.

Otro navegador de internet que no sabía si reír “llorar”. “Lo peor es esa gente haciéndole el juego al alcalde ese. Aplauden como focas, aparte eso parece un carrito de helados”, consideró.

“Wow, tremendo logro, en ves de ir mejorando, vamos camino a la prehistoria”, añadió, en los comentarios de dicha publicación, en Instagram.

De acuerdo con lo investigado en páginas de negocios en Venezuela, el costo de esta ambulancia en el país caribeño es de 12.800 dólares.

Una ambulancia ideal, según la OMS, debe estar equipada con tecnología médica avanzada, incluyendo desfibrilador, respirador, equipo de monitoreo y material para inmovilización y curación de pacientes.

Además, debe contar con sistemas de comunicación efectivos, como radios y equipo de señalización, así como personal capacitado en emergencias prehospitalarias.

