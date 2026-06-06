NTN24
Sábado, 06 de junio de 2026
Sábado, 06 de junio de 2026
Corea del Norte

A bordo del destructor Kang Kon, Kim Jong Un lanzó una advertencia sobre el futuro de su arsenal nuclear

junio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Kim Jong Un observando las pruebas de mar del "Kang Kyon" | Foto AFP
Kim Jong Un observando las pruebas de mar del "Kang Kyon" | Foto AFP
En compañía de su hija Kim Ju-ae, el líder norcoreano aseguró que la capacidad de producción de materiales nucleares aptos para armas se ha duplicado en comparación con años anteriores.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó pruebas de misiles en el destructor Kang Kon, uno de los buques de guerra más grandes jamás construidos por el país.

o

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) informó que Kim solicitó el desarrollo prioritario de fuerzas navales para “desempeñar un papel más importante en la disuasión nuclear del país y de asestar un golpe mortal al enemigo en cualquier momento, ya sea bajo el agua o en la superficie”.

La Armada definida como “un pilar fundamental del nuevo plan de defensa quinquenal aprobado a principios de este año”, contempla la construcción de destructores de mayor tamaño.

Uno de ellos es de la clase de 10.000 toneladas, en compañía de la creación de “armas secretas submarinas” no especificadas.

La petición de Kim se da al afirmar que la situación global militar demanda avanzar tanto en calidad como en cantidad de armamento estratégico.

La agencia KCNA, aseguró que la urgencia de Kim nace de enfrentar a los “enemigos más feroces”, que puedan atentar contra su nación y “otras amenazas y crisis no especificadas”.

En compañía de su hija Kim Ju-ae, el líder norcoreano aseguró que la capacidad de producción de materiales nucleares aptos para armas se ha duplicado en comparación con años anteriores.

o

Cabe resaltar que estas declaraciones se dan en uno de los buques de guerra más importantes de Corea del Norte, equipado con 74 celdas de sistema de lanzamiento vertical para misiles guiados y un cañón naval de 127 mm.

Asimismo, sus pruebas nucleares se dan antes de la visita del líder de China, Xi Jinping, a Pyongyang, confirmada por medios estatales chinos y norcoreanos.

Temas relacionados:

Corea del Norte

Armas nucleares

Misiles

Kim Jong Un

Armas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están exigiendo hasta foto del voto y el que no vote tiene que pagar una multa de hasta dos millones de pesos": denuncian presiones de las disidencias de las FARC en regiones de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Responde a razones políticas y de preservación de los recursos": analista sobre esquema de supervisión económica de EE. UU. sobre el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Afecta a De La Espriella no acatar la medida del juez sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Miguel Díaz-Canel (AFP)
Cuba

Experto revela los tres puntos débiles del régimen cubano en medio de rumores de un posible operativo de EE. UU. en la isla

Banderas de Irán - Foto: EFE
Estados Unidos

Régimen de Irán condiciona cualquier acuerdo con Estados Unidos: exige "resultados tangibles"

Contaminación

El ruido urbano se convierte en una amenaza creciente para la salud en América Latina

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Concentración de la Selección Colombia en Bogotá - Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo lanza alerta sobre un jugador titular de la selección Colombia que está lesionado: "Tiene un problema en un tendón"

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel (AFP)
Cuba

Experto revela los tres puntos débiles del régimen cubano en medio de rumores de un posible operativo de EE. UU. en la isla

Fórmula 1 | Foto: EFE
Fórmula 1

Presidente de la Fórmula 1 asegura tener un "plan de emergencia" para evitar que se suspendan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi por la guerra en Medio Oriente

Banderas de Irán - Foto: EFE
Estados Unidos

Régimen de Irán condiciona cualquier acuerdo con Estados Unidos: exige "resultados tangibles"

Contaminación

El ruido urbano se convierte en una amenaza creciente para la salud en América Latina

El ayatolá Alí Jamenei - EFE
Medio Oriente

En medio de las negociaciones con EE. UU., el régimen de Irán dijo que llevará a cabo el funeral de su jefe supremo que fue eliminado el 28 de febrero

Siesa no solo desarrolla software, sino que diseña un ecosistema donde la operación, la información y la seguridad trabajan de forma integrada.
Ciberseguridad

La importancia de la ciberseguridad en las empresas y cómo pasar de la incertidumbre al control estratégico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre