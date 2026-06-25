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Jueves, 25 de junio de 2026
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Mundial 2026

Sufriendo, Ecuador hizo la épica y derrotó a Alemania y se clasificó a los dieciseisavos de la Copa del Mundo

junio 25, 2026
Por: Natalya Baquero González
Futbolista de la Selección de Ecuador - Foto: AFP
Futbolista de la Selección de Ecuador - Foto: AFP
La ‘Tri’ alcanza su segunda clasificación a la fase de grupos en la historia del certamen mundialista.

Estadio de Nueva York fue testigo de la resiliencia de la selección de Ecuador, que en la última fecha de la fase de grupos, en un sufrido encuentro ante su similar de Alemania, alcanzó la clasificación a los dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026.

Con goles de Nilson Angulo (9’) y Gonzalo Plata (77’), la ‘Tri’ venció 2 goles por 1 a los germanos, que descontaron por medio de Leroy Sané.

Con este triunfo y después de 26 años, los dirigidos por el técnico argentino Sebastián Beccacece superan por segunda vez en su historia la fase de grupos en el Mundial.

En desarrollo…

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