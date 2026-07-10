Pedro Castillo pide a la justicia peruana acatar solicitud de grupo de expertos de la ONU que reclama su liberación inmediata

Este viernes el expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien permanece encarcelado por el fallido golpe de Estado de 2022, pidió a las autoridades de su país que se acatara el fallo del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

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El grupo de expertos de la ONU consideró en las últimas horas que el encarcelamiento del exmandatario fue "arbitrario" y pide su excarcelación de manera inmediata.

Ante esto, desde cuenta en la red social de X, el exjefe de Estado hizo un llamado energíco para que los organismos peruanos y las entidades de justicia del país acaten de "inmediato" la solicitó emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Castillo aseguró que "continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional".

Y añadió: "Finalmente, expreso mi profundo agradecimiento a los millones de peruanos que no bajaron los brazos y que comprendieron claramente que todo lo realizado en mi contra fue para escarmentar al pueblo por elegir a uno de sus hermanos, quienes con su incansable lucha en las calles, firmeza y respaldo moral han sido fundamentales para que la verdad internacional resplandezca frente a la injusticia".

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Los expertos, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero no hablan en nombre de la organización, sostienen que su detención se produjo sin una orden judicial independiente, sino de la Fiscalía, y que su captura no respetó la inmunidad de Castillo como presidente, que solo fue levantada por el Congreso después de su arresto.

Además, también apuntan a que el expresidente vio perjudicado su derecho de defensa, por ello, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno del Perú que "adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Castillo sin dilatación".

Ya que considera que un "remedio adecuado" es ponerlo en libertad "inmediatamente" y darle derecho a una "indemnización" al exmandatario peruano.

Sobre esto, el presidente interino de Perú, José María Balcázar afirmó que aunque el informe no es vinculante, puede servir como sustento para pedir un nuevo indulto por parte de la defensa de Castillo.

Si presentan un nuevo pedido, "tendrán que analizarse este caso a la luz de este nuevo" informe de los expertos, dijo en entrevista a la estatal Radio Nacional Balcázar, quien entregará el poder a Keiko Fujimori el 28 de julio.

Pedro Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022 tras el intento fallido de un golpe de Estado.