"Están exigiendo hasta foto del voto y el que no vote tiene que pagar una multa de hasta dos millones de pesos": denuncian presiones de las disidencias de las FARC en regiones de Colombia

Colombia está a dieciséis días de definir a su nuevo presidente en una segunda vuelta entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, una jornada electoral que está prevista para el próximo domingo 21 de junio.

En medio de la campaña se han conocido denuncias en las que se afirma que los criminales de las disidencias de las FARC siguen presionando a electores en regiones de Colombia para que voten por cierto candidato en específico.

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Luis Francisco Ruiz Aguilar, gobernador del departamento de Caquetá, se refirió en entrevista con el programa La Noche de NTN24 a la situación, la cual no es ajena para su población.

Según Ruiz Aguilar, el constreñimiento por parte de los criminales contra la población civil se triplicó de cara al balotaje.

"Está triplicado el constreñimiento electoral a la población civil en el departamento del Caquetá por parte de los actores armados ilegales, específicamente en los municipios del norte del departamento como Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, el Doncello, donde inmediatamente terminó la primera vuelta electoral han estado citando de manera reiterativa a diferentes lugares del departamento a comerciantes y líderes para direccionar el voto a un candidato en específico", denunció.

Por otro lado, el mandatario local se refirió a las acciones del Gobierno Nacional para salvaguardar la transparencia y la seguridad de la jornada con su denominado 'Plan Democracia'.

"Pueden existir capacidades, pero aquí hay un actor armado ilegal que está sentado en la mesa del diálogo, que tiene el control territorial de casi todo el control del Departamento del Caquetá (...) están exigiendo hasta foto del voto y el que no vote tiene que pagar una multa hasta dos millones de pesos", añadió.

Ruiz Aguilar denunció ante los micrófonos de NTN24 que en el Departamento del Caquetá no hay una sola obra pública que no esté siendo extorsionada de manera descarada por los grupos criminales que hacen presencia en la zona.

"Un solo actor delincuencial tiene el control territorial de todo el departamento", denunció.

Abelardo de la Espriella, abogado de profesión, y el senador izquierdista Iván Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio. Ambos candidatos pasaron al balotaje tras obtener el 43% y el 40% de los votos de la primera vuelta, respectivamente.