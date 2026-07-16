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Jueves, 16 de julio de 2026
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Oriente Medio

Peligrosa escalada en Oriente Medio: Irán lanza lluvia de misiles y drones contra bases de EE. UU. en tres países

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques al Régimen Iraní- Foto: EFE
Ataques al Régimen Iraní- Foto: EFE
En respuesta a los últimos bombardeos de Washington en su territorio, el régimen de Irán atacó instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait y Bahréin.

La tensión en Oriente Medio ha alcanzado un nuevo y crítico punto de inflexión. Este jueves, Irán lanzó una masiva ofensiva militar dirigida contra múltiples bases de Estados Unidos en la región. El régimen de Teherán confirmó el uso de misiles balísticos y escuadrones de drones para atacar instalaciones militares en Jordania, Kuwait y Baréin.

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Según el cuerpo de élite del régimen, esta operación es una respuesta directa a los fuertes bombardeos que el Comando Central de EE. UU. realizó en territorio iraní la madrugada de este jueves.

Los objetivos militares bajo ataque

 

De acuerdo con lo que dice la agencia de noticias iraní Tasnim, hubo ataques en lugares importantes de la infraestructura militar de Estados Unidos:

Jordania: En la base de Al Azraq, Teherán dice que ha golpeado directamente los hangares donde se guardan los aviones caza de Estados Unidos, así como un nuevo centro de mando y control tecnológico. Sin embargo, las autoridades jordanas aseguran que han interceptado con éxito ocho misiles antes de que provocaran daños a víctimas en su territorio.

Kuwait: En la base de Ali al-Salem, las fuerzas de defensa locales informaron que han enfrentado un grupo de drones hostiles. Hasta ahora, no se han reportado daños graves ni bajas militares.

Baréin: En la base de Sheikh Isa, el reino insular, que es donde se encuentra la importante Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos, tuvo que activar los protocolos de emergencia a medianoche. El Ministerio de Interior de Baréin activó las sirenas de ataque aéreo y pidió a toda la población y al personal militar que buscaran refugio seguro de inmediato.

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La lluvia de proyectiles de este jueves ocurre horas después de que el Comando Central llevara a cabo su cuarta oleada de ataques selectivos contra centros de mando y hangares de drones y sistemas de lanzamiento de misiles dentro de Irán.

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El régimen de Irán dice que los ataques de Estados Unidos han causado la muerte de al menos 30 civiles. La situación es muy tensa, especialmente en la ciudad de Ahvaz, que está en el suroeste del país.

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