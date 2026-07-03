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Terremoto en Venezuela

"No solo no hay Estado, sino que la tiranía es un obstáculo aún en esta situación": analista Walter Molina sobre respuesta del régimen a los terremotos en Venezuela

julio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En diálogo con NTN24, el analista político Walter Molina Galdi se refirió a la situación de su país tras la tragedia.

La situación en Venezuela sigue siendo preocupante tras los dos potentes terremotos que azotaron al país hace más de ocho días.

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Y es que aún se reportan personas desaparecidas bajo los escombros, al tiempo que los muertos siguen en aumento: 2.645 según el reporte oficial.

En entrevista con NTN24, el analista político Walter Molina Galdi se refirió a la situación en su país y la respuesta del régimen chavista frente a lo ocurrido.

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“No solo no hay Estado, sino que la tiranía es un obstáculo aún en esta situación”, dijo.

Además, Molina aseguró que la encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez, intenta mentir frente a los hechos.

“Más de 48 horas se tardaron en desplegar a militares y efectivos de seguridad, y cuando los desplegaron no fue para ayudar a la gente, fue para atemorizar, para obstaculizar y algunos de ellos se fueron a robar en casas destruidas. Esta es la realidad de Venezuela”, agregó.

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Según el analista político, en la corta historia política se han visto muchísimos tipos de gobierno: corruptos, nepotistas o inútiles, pero lo que nunca se había visto era que uno solo agrupara todo.

“Cuando ocurre una catástrofe natural, lo mínimo que debe hacer el Estado, no lo hacen (...) Así como ellos (el régimen) odian al venezolano, los venezolanos aborrecen”, señaló.

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