"Esta selección aún no ha ganado nada": sorprendente respuesta de Mbappé ante comparación de la actual Francia con las anteriores

La selección francesa ha sido comparada con los grandes equipos nacionales del pasado por su trayectoria en el Mundial, en el que Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé han marcado 13 goles entre los dos, pero el capitán de "Les Bleus" dijo que el plantel actual "aún no ha ganado nada".

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El equipo de Didier Deschamps alcanzó las semifinales tras imponerse a Marruecos por 2-0 el jueves, en una impresionante demostración de paciencia y dominio, lo que le permite enfrentarse a España, que derrotó 2 a 0 a Bélgica el viernes.

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"Fui campeón (en 2018) y subcampeón del mundo (en 2022), y este equipo aún no ha conseguido nada", señaló Mbappé, que suma 20 goles en 20 partidos de Mundial, incluidos cuatro en finales.

El atacante agregó: "Sin embargo, (el equipo) es el que tiene mayor potencial. Hay tantas cualidades en esta plantilla que te permiten soñar".

No obstante, el jugador de 27 años, que lidera la clasificación de goleadores de esta edición del Mundial con ocho tantos, empatado con Lionel Messi, insistió en que Francia aún no había llegado a ese punto.

"Por lo que yo sé, esta selección aún no ha ganado nada. Siempre he dicho que los equipos más fuertes son los que ganan trofeos. Ese no es aún el caso de este equipo, así que no, no es el más fuerte", añadió Mbappé.

Francia, cabe resaltar, ha llegado a cuatro de las últimas siete finales del Mundial y alzó el trofeo en 1998 y 2018, pero cayó en 2006 y 2022.

Si participara en la final del 19 de julio en Nueva York, Francia mantendría la comparación con Alemania Occidental, con cuatro finales entre 1974 y 1990.

Mbappé, entretanto, afirmó que Francia debía mantener los pies en la tierra: "Conocemos el potencial de este equipo. Pero tenemos que demostrarlo en el campo. Tenemos confianza, pero aún nos queda mucho por demostrar si queremos que se nos considere un equipo casi imbatible".

El combinado francés no ha recibido ningún gol en la fase eliminatoria tras una fase de grupos en la que se apreciaron algunas debilidades defensivas, y Manu Koné, quien sustituyó al lesionado Aurélien Tchouaméni, provocó una gran impresión frente a Marruecos.

Mbappé y Dembélé, mientras tanto, anotaron nuevamente en fases decisivas y Francia se convirtió en la primera selección de un Mundial con dos jugadores que han marcado al menos cinco goles desde que lo hicieron los brasileños Ronaldo (ocho) y Rivaldo (cinco) en 2002.

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Ese año Brasil ganó el último de sus cinco títulos mundiales y para Mbappé, si Francia no consigue al menos llegar a la final de este Mundial, esas cifras no significarán prácticamente nada.