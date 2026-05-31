"Como presidente no acepto los resultados del preconteo": Gustavo Petro no reconoce los resultados de las elecciones en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en sus redes sociales sobre los resultados de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo en el país y no reconoció lo ocurrido.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, escribió en su cuenta de X.

“Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados.s8n existencia de sufragantes”, continuó el mandatario.

“Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, concluyó Petro en su escrito.

En Noticias RCN analizaron sus palabras. Alejandro Gaviria, exministro de Salud aseveró que es muy grave: "es una amenza para la democracía del país, esto no había pasado en décadas. Un demócrata se reconoce porla disposición de reconocer los resultados y conceder con grandeza, Petro no se está comportando como un demórata".

VEA TAMBIÉN "Pedimos que se vote por Abelardo de la Espriella y por Colombia": Álvaro Uribe llama a elegir presidente a Abelardo de la Espriella o

La excongresista Katherine Miranda también se refirió a lo escrito por Petro y aseveró: "él hace unas semanas dijo que no confiaba en la Registraduría, que había logrado ganar hace cuatro años porque tenía un gran número de testigos electorales, pero Petro tuvo 83.000 testigos y Cepeda tiene 112.000 entonces sí tuvo las garantías".

"Vamos a ver tres semanas del presidente atacando a la institucionalidad, poniendo en tela de juicio cualquier decisión de las instituciones y lo más preocupante es que si llega a ganar Abelardo de la Espriella, será un presidente que no reconocerá la derrota", complementó Miranda.