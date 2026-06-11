Advierten que influenciadores con visa de turista no podrán beneficiarse económicamente del contenido que generen durante el Mundial en EE. UU. y podrían ser deportados

Los influenciadores con visa de turista en Estados Unidos no podrán beneficiarse económicamente del contenido que creen de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ni de ningún otro tipo de material generado en el país.

TE PUEDE INTERESAR

Así lo confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB) en un comunicado en el que recalcó que las personas que entren al país con visa de turista no pueden recibir ingresos derivados de su visita.

VEA TAMBIÉN "El fútbol nos une a todos": con presencia colombiana y venezolana se vivió el histórico show inaugural del Mundial en México o

Los influenciadores que quieran generar contenido, por ejemplo, de la Copa Mundial de la FIFA 2026, deberán acceder con una visa I o bien con visa O, que les permite llevar a cabo esta actividad.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través de la agencia CBP, subrayó que los extranjeros que cuenten con visas B-2, de turismo, no tienen permitido trabajar ni recibir un salario por hacer este tipo de actividades dentro del país.

Y es que la visa de turista de Estados Unidos B-2, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, sirve para ingresar al país temporalmente con fines de recreación, visitas familiares o incluso tratamientos médicos.

Dentro de las especificaciones de lo que permite ese visado, cabe resaltar, no está incluido el trabajar, por lo que los influenciadores, al obtener una monetización del contenido que crean en sus redes sociales y plataformas, estarían incumpliendo ese contrato que se les deja claro al momento de recibir su documento.

"Las personas que ingresan a los Estados Unidos bajo un programa de visitantes (turismo) y perciben ingresos de una fuente de Estados Unidos, estarían incumpliendo las condiciones de su estatus de admisión", indicó el Departamento de Seguridad Nacional a través de la agencia CBP.

En ese sentido, los influenciadores sí podrán grabar contenido relacionado con la máxima cita del deporte en sus dispositivos, pero no promocionarlo ante su audiencia ni obtener pagos o comisiones de estos.

La normativa de la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) sobre influenciadores señala que es considerada como influenciadora cualquier persona que promocione un producto a su audiencia en las distintas plataformas existentes.

VEA TAMBIÉN Jugadores de Sudáfrica sorprenden al arribar al Estadio Azteca bailando y cantando para el primer juego del Mundial ante México o

Asimismo, también son identificados como tal aquellos que reciban pagos o comisiones fruto de su actividad digital y quienes reciban viajes, invitaciones a eventos o experiencias pagadas.