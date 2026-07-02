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Jueves, 02 de julio de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado tomó un vuelo a Curazao para volver a Venezuela pero le ordenaron devolverse tras una hora de trayecto, según The Wall Street Journal

julio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no le impediría marcharse, pero insistió en que "el momento no era el indicado".

El Wall Street Journal reveló en una exclusiva que el frustrado intento de María Corina Machado de regresar a Venezuela no contó con el respaldo del gobierno de Estados Unidos.

La líder democrática había abordado un jet privado que despegó desde Virginia con destino a Curazao, desde donde planeaba ingresar a territorio venezolano.

Según el diario estadounidense, aproximadamente una hora después del despegue, cuando la aeronave sobrevolaba Carolina del Norte, la compañía privada que operaba el vuelo ordenó al piloto regresar al área de Washington.

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El vuelo, que había costado unos 35 mil dólares, quedó cancelado sin una explicación clara inicial, pues los planes de vuelo y derechos de aterrizaje habían sido previamente autorizados.

El Wall Street Journal también reveló que el presidente Donald Trump sostuvo una llamada telefónica con Delcy Rodríguez el viernes pasado, tras el terremoto que afectó a Venezuela. Durante la conversación, Trump le pidió directamente a la vicepresidenta del régimen "no actuar contra María Corina Machado ni interferir con su regreso a Venezuela".

Funcionarios estadounidenses llegaron a creer que Machado planeaba regresar a Venezuela en barco desde Curazao, siguiendo la misma ruta peligrosa que utilizó para escapar de su país el 9 de diciembre, cuando salió para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega.

Aunque le habían pedido tener paciencia para materializar su regreso sin poner en riesgo su seguridad, la líder opositora intentó adelantar sus planes.

Según fuentes cercanas citadas por el diario, si las autoridades venezolanas arrestaran a Machado o pusieran en peligro su seguridad, "se desataría una crisis en la política de Trump hacia Venezuela".

La advertencia para la Premio Nobel de Paz 2025 era que si mantenía sus planes de regreso anticipado, corría el riesgo de perder el apoyo del mandatario estadounidense.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no le impediría marcharse, pero insistió en que "el momento no era el indicado".

Machado intentó el domingo por segunda vez emprender su regreso a Venezuela a través de Panamá, pero Copa Airlines rechazó trasladarla por temor a represalias comerciales del régimen.

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Precisamente, este jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció sobre la intención de la líder democrática venezolana y premio Nobel de Paz María Corina Machado de regresar a Venezuela.

En declaraciones en primicia a NTN24, un portavoz del Departamento de Estado afirmó: "La Administración Trump está únicamente centrada en continuar avanzando en nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela. Nuestra respuesta ha sido rápida y eficaz".

Además, el portavoz enfatizó en que introducir un debate político en este momento no es conveniente en medio de las operaciones de ayuda humanitaria que actualmente se desarrollan en territorio venezolano.

"Añadir cuestiones políticas delicadas a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia", señaló el portavoz subrayando el carácter prioritario de la asistencia en emergencias sobre cualquier consideración de índole política.

Estas declaraciones han puesto sobre la mesa un posible bache en las relaciones entre el Gobierno de Donald Trump y la líder democrática.

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