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Jueves, 11 de junio de 2026
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Mundial 2026

Jugadores de Sudáfrica sorprenden al arribar al Estadio Azteca bailando y cantando para el primer juego del Mundial ante México

junio 11, 2026
Por: Luis Cifuentes-Redacción NTN24
Selección de Sudáfrica en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección de Sudáfrica en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Los Bafana Bafana soprendieron al bajar del bus rumbo a los camerinos bailando y cantando música local lo que evidencia la alegría en el marco de la Copa del Mundo.

La Selección de Sudáfrica arribó al Estadio Azteca en las últimas horas al ritmo de bailes y cantos que evocan su cultura y folclor para lo que será su debut en el Mundial de 2026 ante la local México.

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Los Bafana Bafana sorprendieron al bajar del bus rumbo a los camerinos bailando y cantando música local, lo que evidencia la alegría en el marco de la Copa del Mundo.

Sudáfrica será la encargada de enfrentar a la selección local en el encuentro inaugural este jueves.

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Cabe recordar que la selección africana comparte el grupo A, además, con República Checa y Corea del Sur.

Posteriormente, se llevó a cabo la ceremonia inaugural con la presencia de artistas colombianos y venezolanos.

La ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo lugar este jueves en Ciudad de México para preceder el primer partido del torneo entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Con un ambiente futbolero, el icónico Estadio Azteca —que por norma de la FIFA cambió su nombre durante el certamen al de la ciudad— hizo historia al albergar su tercera inauguración de una Copa del Mundo.

"Bienvenidos a México, bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026", pronunció una de las actrices del show, con lo que dio paso a Maná, que puso a cantar a todo el recinto futbolero 'Oye Mi Amor', una de sus canciones más representativas.

A la célebre banda mexicana de rock y pop latino le siguió el cantante venezolano Danny Ocean con 'Partidazo', que realizó un show que mezcló lo mejor del romanticismo de su música con la atmósfera mundialista que requería la ocasión.

Belinda y Los Ángeles Azules se sumaron después al evento con 'Por ella', con la banda completa en el escenario y el 'Olé olé' que corearon miles de aficionados de todo el mundo, que se cautivaron cuando vieron a los muñecos Labubu alzando el trofeo del Mundial.

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Luego de Belinda apareció J Balvin con 'Calor' mientras simulaba conducir un carro del que en el fondo apareció Ryan Castro para cantar 'Una a la vez', colaboración de los dos reggaetoneros colombianos.

Una versión de 'I Like It' especialmente preparada para el show sonó de J Balvin con tono salseros representativos de Colombia que dieron paso a uno de los momentos más esperados del año: la presentación de Shakira.

'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026 fue interpretada por primera vez en público por Shakira, quien, vestida de amarillo y con sus representativas coreografías, fue acompañada por el artista nigeriano Burna Boy, con quien colaboró para el histórico tema.

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